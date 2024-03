セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年3月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 プレミアムグレイスシチュエーションフィギュア〜マレウス・ドラコニア〜を紹介します☆

セガプライズ『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 プレミアムグレイスシチュエーションフィギュア〜マレウス・ドラコニア〜

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約8×13cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』

魅力的なキャラクターが多数登場する人気作から、椅子に座ったセガオリジナルデザインのフィギュアがセガプライズに再登場します!

今回紹介するのは、『眠れる森の美女』の世界観にインスパイアされた「ディアソムニア寮」の寮長「マレウス・ドラコニア」のフィギュア。

コーディネートに映える、ジャケットの下に着た寮カラーのベストもポイントです。

制服の差し色に使われたゴールドのラインが「マレウス・ドラコニア」の優雅な印象をより引き立ててくれます。

背もたれに肘をつき、余裕ある笑みを見せる表情もかっこいいフィギュアです!

「ディアソムニア寮」の寮長「マレウス・ドラコニア」を、セガオリジナルのデザインで立体化。

セガプライズの『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 プレミアムグレイスシチュエーションフィギュア〜マレウス・ドラコニア〜は、2024年3月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに再登場です☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

