¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×2024Ç¯½©¤ËNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ª¥¬¥ó¥×¥é¾ðÊó¤â¡ª
À¤³¦ÇÛ¿®¸þ¤±¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤¬2024Ç¯½©Netflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºîÌÜ¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë°ìÇ¯ÀïÁèÃæ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀïÀþ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¤¢¤Æ¤¿Á´6¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ê30Ê¬¡ß6ÏÃ¡Ë¤Î¡¢À¤³¦ÇÛ¿®¸þ¤±¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¡£ Unreal Engine 5¡Ê¥¢¥ó¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó5¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢SAFEHOUSE¤È¶¦Æ±¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢µÓËÜ¤Ï¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ê¥¤¥È¤µ¤ó¡Ê¥¢¥Ë¥á¡ÖTekken: Bloodline¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼ ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥¹¡×¡¢¥²¡¼¥à¡ÖMarvel's Spider-Man¡×¡Ë¡¢´ÆÆÄ¤ò¥¨¥é¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Ö¥í¥¹¥À¥¦¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È ¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡×¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥¿¡¼¥·¥Á¥º¥ó¡×¡Ö¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥í¡¼¥Þ¡×¡Ö¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ÇÛ¿®»þ´ü·èÄê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡ª Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¥½¥é¥êÎ¨¤¤¤ë¥ì¥Ã¥É¡¦¥¦¥ë¥ÕÂâ¤¬¶î¤ë¥¶¥¯II¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Èà½÷¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½¹ð±ÇÁü
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡¢¥½¥é¥ê¡¢¥¶¥¯¶¡¢¥¬¥ó¥À¥àEX¤Î¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤â¸å²ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
±§ÃèÀ¤µª0079Ç¯¡¢¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ¤ÏÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤òÀë¸À¤·ÀïÁè¾õÂÖ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¿·Ê¼´ï¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê½øÈ×¤³¤½Í¥°Ì¤òÊÝ¤Ã¤¿¥¸¥ª¥ó·³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏµå¤ÎÁ´ÌÌÀ©°µ¤ò¹Ô¤¦ÀïÎÏ¤Ï¤Ê¤¯Àï¶·¤Ïç±Ãå¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ³«Àï¤«¤é11¥ö·î¸å¡¢Åì²¤¤Î¥¸¥ª¥ó·³ÀêÎÎ²¼¤Ë¤¢¤ë´ðÃÏ¤Î°ì¤Ä¤¬Ï¢Ë®·³¤ËÃ¥¼è¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤«¤¦º®À®ÂçÂâ¤ÎÃæ¤Ë¡¢±§Ãè¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¾®Ââ¡¢¥½¥é¥ê¤¿¤Á¥ì¥Ã¥É¡¦¥¦¥ë¥ÕÂâ¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡½¡½
¡ã¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ä
¥¤¥ê¥ä¡¦¥½¥é¥ê¡¡(cv: ¥·¥ê¥¢¡¦¥Þ¥Ã¥·¥ó¥¬¥à)
MSÉôÂâ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¦¥ë¥ÕÂâ¤ÎÂâÄ¹¡£Âç°Ó¡£²¤½£ÊýÌÌ·³¡¢Âè¼·º®À®µ¡Æ°Î¹ÃÄ¤ËÊÔÆþ¤µ¤ì¡¢±§Ãè¡Ê¤½¤é¡Ë¤«¤éÃÏ¾å¤Ø¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃÏµåÏ¢Ë®·³¤ÎºÇ¿·¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡½¡½¥¬¥ó¥À¥à¤È¤ÎÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ã¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡ä
¥¶¥¯II F·¿¡Ê¥½¥é¥êµ¡¡Ë
¥¸¥ª¥ó·³¤Î³«È¯¤·¤¿¥¶¥¯II¤ÎÎÌ»º·¿¡£ÂâÄ¹µ¡¤Î¤¿¤áÆ¬Éô¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ïµ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÂ¤ËÄÞ¤¬¥Ú¥¤¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤Ï¥ì¥Ã¥É¡¦¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¡£
¥¬¥ó¥À¥àEX
Ï¢Ë®·³¤¬³«È¯¤·¤¿ºÇ¿·±Ô¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡£Å¨ÃÏ¿¼Éô¤Ø¤Î¶¯¹ÔÄå»¡¡¦¸åÊý³ÉÍð¤Î¤¿¤á¤ËÃÏ¾å¤Ç¤Î±¿Æ°ÀÇ½¤È²ÔÆ¯»þ´Ö¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ¡£Àï¸å¤Îº®Íð¤ÇÁ´¤Æ¤Î³«È¯»ñÎÁ¤¬ÇË´þ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ã¥¬¥ó¥×¥é¡ä
¥¬¥ó¥×¥é¡¢HG¡Ê¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é2¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
HG 1/144 ¥¶¥¯¶ ¥½¥é¥êµ¡¡ÊÉü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯ ½©
¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§Ì¤Äê
HG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥àEX¡ÊÉü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024 ½©
¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§Ì¤Äê
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊÌ¾¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡¦È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãTAMASHII NATIONS¡ä
GUNDAM UNIVERSE GUNDAM EX
´°À®ÉÊ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢GUNDAM UNIVERSE¤è¤ê¡ÖGUNDAM EX¡×¤¬¾¦ÉÊ²½·èÄê¡ª
¾ÜºÙ¤Ï3·î23Æü¸ø³«Í½Äê¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨ÂÐ¾ÝÇ¯Îð15ºÐ°Ê¾å
¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 ¥¶¥¯¶ ¥½¥é¥êµ¡¡ÊÉü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡×¤È¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥àEX¡ÊÉü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢3·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤Î¡ÖHYPER PLAMO Fes.2024¡×¤Ë¤Æ¡¢½éÅ¸¼¨Í½Äê¡£
¤½¤Î¸å¡¢THE GUNDAM BASE TOKYO (¥¬¥ó¥À¥à¥Ù¡¼¥¹Åìµþ)¤ÈÊ¡²¬¤ÎGUNDAM SIDE-F¡Ê¥¬¥ó¥À¥à ¥µ¥¤¥É¥¨¥Õ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢3·îËöº¢¤è¤êÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÅ¸¼¨Í½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢TAMASHII NATIONS¤Î¡ÖGUNDAM UNIVERSE GUNDAM EX¡×¤Ï¡¢
TAMASHII NATIONS STORE TOKYO¡Êº²¥¹¥È¥¢¡Ë¤Ë¤Æ¡¢3·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é½éÅ¸¼¨Í½Äê¡£
¡ã´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ä
¡¦HYPER PLAMO Fes.2024¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¡§https://bandai-hobby.net/site/HyperPlamoFes2024/
¡¦THE GUNDAM BASE TOKYO (¥¬¥ó¥À¥à¥Ù¡¼¥¹Åìµþ)¡§https://www.gundam-base.net/about/
¡¦GUNDAM SIDE-F¡Ê¥¬¥ó¥À¥à ¥µ¥¤¥É¥¨¥Õ¡Ë¡§https://www.gundam-side-f.net/
¡¦TAMASHII NATIONS STORE TOKYO¡Êº²¥¹¥È¥¢¡Ë¡§https://tamashiiweb.com/store/tokyo/
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û¢£¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×ÇÛ¿®»þ´ü¡§2024Ç¯½© Netflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä´ë²è¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹À©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º¶¦Æ±À©ºî¡§SAFEHOUSE´ÆÆÄ¡§¥¨¥é¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Ö¥í¥¹¥À¥¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Àõ¾ÂÀ¿/¾®·Á¾°¹°/Ý¯°æÂç¼ù/¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ê¥¤¥È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼/²»¶Á´ÆÆÄ¡§Í³ÎÉ¹ÀÌÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§×½ÉÙ·ò°ìµÓËÜ¡§¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ê¥¤¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡¦¥Ç¥£¥·¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥â¥¦¥é¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³º¬¸øÍø¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥£¡§³Þ²¬½ßÊ¿²»³Ú¡§¥¦¥£¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥í¥¸¥§ IIÀ½ºî¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä¼ç±é¡§¥·¥ê¥¢¡¦¥Þ¥Ã¥·¥ó¥¬¥à
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://gundam-requiem.net
©ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
>> ¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×2024Ç¯½©¤ËNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ª¥¬¥ó¥×¥é¾ðÊó¤â¡ª ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é