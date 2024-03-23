¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×Í½¹ðÊÔ±ÇÁü¸ø³«¡¢°ìÇ¯ÀïÁè»þ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀïÀþ¤òÉÁ¤¯
¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î1ºîÌÜ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ìÇ¯ÀïÁè¡×¤ò¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀïÀþ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ÆÉÁ¤¯¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://gundam-requiem.net/
µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à | Netflix (¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹) ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡§Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡ÙÍ½¹ðÊÔ 1- Netflix - YouTube
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
±§ÃèÀ¤µª0079Ç¯¡¢¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ¤ÏÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤òÀë¸À¤·ÀïÁè¾õÂÖ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¿·Ê¼´ï¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê½øÈ×¤³¤½Í¥°Ì¤òÊÝ¤Ã¤¿¥¸¥ª¥ó·³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏµå¤ÎÁ´ÌÌÀ©°µ¤ò¹Ô¤¦ÀïÎÏ¤Ï¤Ê¤¯Àï¶·¤Ïç±Ãå¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ³«Àï¤«¤é11¥ö·î¸å¡¢Åì²¤¤Î¥¸¥ª¥ó·³ÀêÎÎ²¼¤Ë¤¢¤ë´ðÃÏ¤Î°ì¤Ä¤¬Ï¢Ë®·³¤ËÃ¥¼è¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤«¤¦º®À®ÂçÂâ¤ÎÃæ¤Ë¡¢±§Ãè¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¾®Ââ¡¢¥½¥é¥ê¤¿¤Á¥ì¥Ã¥É¡¦¥¦¥ë¥ÕÂâ¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡½¡½
¥ì¥Ã¥É¡¦¥¦¥ë¥ÕÂâÂâÄ¹¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥½¥é¥ê
¥¶¥¯¶ F·¿(¥½¥é¥êµ¡)¡£ÂâÄ¹µ¡¤Î¤¿¤áÆ¬Éô¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬Â¾¤Îµ¡ÂÎ¤è¤êÂ¿¤¯ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ïµ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÂ¤Ë¤ÏÄÞ¤¬¥Ú¥¤¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢Ë®·³¤¬³«È¯¤·¤¿ºÇ¿·±Ô¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡Ö¥¬¥ó¥À¥àEX¡×¡£Å¨ÃÏ¿¼Éô¤Ø¤Î¶¯¹ÔÄå»¡¡¦¸åÊý³ÉÍð¤Î¤¿¤á¤ËÃÏ¾å¤Ç¤Î±¿Æ°ÀÇ½¤È²ÔÆ¯»þ´Ö¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
ËÜºî¤ÏUnreal Engine 5¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ÇÛ¿®¸þ¤±ºîÉÊ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È ¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡×¤ä¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥¿¡¼¥·¥Á¥º¥ó¡×¡Ö¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥í¡¼¥Þ¡×¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥¨¥é¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Ö¥í¥¦¥À¥¹¡£2023Ç¯7·î¤ÎÀ©ºîÈ¯É½»þ¤Ë¥Ö¥í¥¦¥À¥¹´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¥¨¥é¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Ö¥í¥¹¥À¥¦´ÆÆÄ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±ÇÁü - YouTube
ºîÉÊ¤Ï30Ê¬¡ß6¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢2024Ç¯½©¤«¤éNetflix¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×ºîÉÊ¾ðÊó
¥¤¥ê¥ä¡¦¥½¥é¥ê¡§¥·¥ê¥¢¡¦¥Þ¥Ã¥·¥ó¥¬¥à
´ë²è¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹
À©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¶¦Æ±À©ºî¡§SAFEHOUSE
´ÆÆÄ¡§¥¨¥é¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Ö¥í¥¹¥À¥¦
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Àõ¾ÂÀ¿¡¢¾®·Á¾°¹°¡¢Ý¯°æÂç¼ù¡¢¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ê¥¤¥È
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²»¶Á´ÆÆÄ¡§Í³ÎÉ¹ÀÌÀ
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§×½ÉÙ·ò°ì
µÓËÜ¡§¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ê¥¤¥È
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡¦¥Ç¥£¥·¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥â¥¦¥é
¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³º¬¸øÍø
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥£¡§³Þ²¬½ßÊ¿
²»³Ú¡§¥¦¥£¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥í¥¸¥§¶
À½ºî¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹
©ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º