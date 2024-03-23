Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト

写真拡大

　「BCNランキング」2024年3月11日から17日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト

K295GP（ロジクール）

2位　無線2.4GHz フルキーボード ブラック

BSKBW120BK（バッファロー）

3位　無線フルキーボード＆マウス

TK-FDM106MBK（エレコム）

4位　無線薄型フルキーボード

TK-FDM110TXBK（エレコム）

5位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト

MK295GP（ロジクール）

6位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック

TK-FDP099TBK（エレコム）

7位　Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード

TK-FBM120KBK（エレコム）

8位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード&マウス

TK-FDM063BK（エレコム）

9位　抗菌 無線薄型フルキーボード

TK-FDM110TKBK（エレコム）

10位 無線コンパクトキーボード

TK-FDM105TXBK（エレコム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。