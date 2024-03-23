エレコムが上位を占めるも1位は…… 今売れてるワイヤレスキーボードTOP10 2024/3/23
「BCNランキング」2024年3月11日から17日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー）
3位 無線フルキーボード＆マウス
TK-FDM106MBK（エレコム）
4位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
5位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
6位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
7位 Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）
8位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード&マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
9位 抗菌 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TKBK（エレコム）
10位 無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー）
3位 無線フルキーボード＆マウス
TK-FDM106MBK（エレコム）
TK-FDM110TXBK（エレコム）
5位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
6位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
7位 Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）
8位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード&マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
9位 抗菌 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TKBK（エレコム）
10位 無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。