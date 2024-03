根津のぶらり散歩に寄り道したい！ 小宮山雄飛さんが通う、本格そばとアテが旨い「蕎麦 松風」へ

音楽界の食通としても有名なミュージシャン・小宮山雄飛さんの新連載がスタート。昼からお酒を楽しめるお気に入りの店を紹介します。第2回は根津へ行ってきました。

昼から“おいしい”はしご酒 vol.2 根津(谷根千)編

酒場にも精通し、音楽界の“グルメ番長”小宮山雄飛が教える、昼からお酒を楽しめる店を紹介。明るい時間から飲みはじめ、おいしいアテを食するのは至福のひととき。一軒もう一軒と、ついはしご酒をしたくなる名店を3軒教えます。連載2回目は、散歩でも人気の谷根千エリアのそば屋です。

教えてくれる人

小宮山雄飛

1973年原宿生まれ原宿育ち。ホフディランのVo&Key。音楽界のグルメ番長の異名を持つ。特にカレー好きとして知られ、著書に「カレー粉・スパイスではじめる 旨い! 家カレー」(朝日新聞出版)、「簡単!ヘルシー!まいにちカレー」(主婦と生活社)などがある。2018年に日本初のレモンライス専門店「Lemon Rice TOKYO」を渋谷にオープン(現在はEC、イベント出店限定)。渋谷区初のCEO(chief eat officer)を務める。

【小宮山さんおすすめの店】蕎麦 松風

今回、小宮山さんが案内する「蕎麦 松風」は、2018年12月根津に開業した店。店主の山田一良さんは、埼玉県の実家で小学生時代から手伝っており、その後社会人経験を経て品川御殿山の本家にあたる「松風」本店にてそば修業を始め、経験値を高めてから独立オープン。手打ち、機械式、無化調など、さまざまなそばの表現を経て見えてきた、独自のスタイルを打ち出す。

根津駅と千駄木駅のちょうど中間に位置する、根津神社の参道と参道の間の気がいい場所にある店は、モダンな暖簾が掲げられ、明るくきれいで入りやすい雰囲気。根津は「よし房 凛」「根津 鷹匠」「蕎心」など、週末は行列必至の知る人ぞ知るそば激戦区だ。根津神社参拝のあとに、ちょっとおいしいそばを食べるルートとして覚えておきたい。

気軽な昼飲みに合う、出汁やかえしを使った本格的な料理が豊富

小宮山さんが2年ほど前に墓参りを兼ねて、谷根千エリアをぶらぶらお散歩していた時に見つけたのが、こちらのお店との出会い。老舗すぎずオシャレすぎずのほどよさが、昼飲みに最適で、カウンターで杯を交わすおじさんたちが楽しそうだったのが印象的で、すぐに気に入ったそう。

エントランスを入るとすぐに、60席規模の店で取り扱うくらいの大きな石臼に目が留まり、そばへの本気度と期待値が高まるはず。本格的な石臼挽十割そばをはじめ、約10種の日本酒や、焼酎などが揃い、酒が進みそうな洒落たセンスのよい料理がラインアップする。

和食屋よりコスパよし! そば屋でチビチビ日本酒を飲むよさとは?

昼飲みラバーの小宮山さんがそば飲みを推すのは、「そば屋って昼に開いていて寄りやすく、いい日本酒もあるし、和食店より絶対にコスパもよくて最高ですよね。レベルの高いお出汁やかえしを使っている料理は、間違いがなくおいしい」との理由から。

幼少期に食通の父親にそば屋へ連れられ、旨いそばでお酒を飲むという酒場文化を間近で見ていた影響で、そば屋+酒の方程式が身についていて好きなスタイル。アテにぴったりな小料理をつまみつつ、そばで〆ることができるのが、そば屋ならではの魅力と語る。

「大粒なめこおろし」650円

「大きいっ!」と思わず声が漏れるほどの、長野県産大粒なめこの存在感に圧倒され、鶴齢(1,200円)を片手に昼飲みがスタート。

さっぱりとした大根と和えた、出汁に浸ったとろんとしたなめこが、ヒンヤリのどごしよく楽しめる。

「酒盗マスカルポーネ 庄内麩添え」880円

スイーツのような見た目の可愛い前菜は、小宮山さんが感動した一品。一度濡らしてから包丁で切って揚げ直して成形する、一手間が加えられたサクサク食感の山形の庄内麩に、酒盗の塩味となめらかなマスカルポーネをのせて。酒と相性抜群の甘じょっぱい絶妙なハーモニーを奏でる。

酒のアテに欠かせない定番ポテサラも、ひと味違う

「蕎麦の芽をあえたポテトサラダ」600円

断面萌えするポテサラは、そばの実を炒ってカリッとさせたものとブラックペッパーがアクセント。トップに添えられた赤いそばの芽(スプラウト)は、カイワレより味が優しくマイルド。

数々の手の込んだ料理をつまみつつ、日本酒をチビチビとまた一杯。「いやぁ、シアワセだな」と思わず感嘆する小宮山さん。店主が厳選した作家さんが作る趣のある皿や酒器を愛でながら、昼から酒が進む。

じつにおいしい、そば屋ならではの“かえし”も堪能できる肴

「栃尾の油揚げ」750円

新潟の名産品である分厚い油揚げは、店主の実家のそば店で代々受け継がれているかえしを使い、ほんのりとした甘さと深いコクが広がる上品な味わい。納豆入り(+100円)アレンジのオーダーも可能。「本枯の鰹節を削りふんだんに使った油揚げは、もちろんおいしいけれど、何とも言えず深みのあるそばつゆのかえしをかけていただくのがたまらない! そば屋で飲む醍醐味を一番感じられる一皿」と小宮山さんが絶賛。

〆のクライマックスは石臼挽き十割そばをせいろでシンプルに味わう

蕎麦 冷「せいろ」1,000円

そばが好きすぎて、そばのソムリエ的な資格「ソバリエ」の講座を定期的に受け、神楽坂「たかさご」主人の教室で、そばの打ち方を実践で習うほど、そばに対する熱量が高く追求している小宮山さん。十割そばの素材の味、出汁とかえしの味わいをダイレクトに楽しめるせいろが、今回の昼飲みの〆であり、大本命。店主・山田さんに、普通の人はまず聞かない、マニアックなそば粉の加水率を質問するあたり、そば通の顔を覗かせる。「あえてネギもワサビもつけずに、配されたそばをすぐに食べる!」のが譲れない小宮山流そばルール。そば本来の味わいを真摯に堪能するために、酒を飲む手を止めてそばに集中する姿は、ただ者じゃないそば愛を漂わせていた。

採れたての新そば、水分量の多い上質なそば粉を厳選し、粗く細かく独自のスキルでブレンドしてひいた、絶妙なバランスのしっとりとした石臼挽き十割そばが特徴。そばの香りと旨みを最大限に活かすよう、火力の強いコンパクトな釜で25秒ほどササッと湯がく、鍛錬された手捌きは必見だ。自ら薄く削る鰹節をメインに、10年ものの利尻昆布、椎茸ベースの出汁と寝かせないフレッシュな醤油を軸にした、コクのあるクリアなかえしに、オリジナリティあふれるこだわりを発揮する。そば湯を入れたそばつゆをお供に、最後はまたお酒を飲むのも通だとか。

小宮山さん

少量飲みでも、たくさん飲んで長居してもいいし、自由に調節できるのがそば屋飲みのいいところ。老舗のルーツをきちんと持ちながら、いまどきな感覚もある素敵なお店です。昼飲みで気軽な感覚でも使えるけれど、目当ては基本そば。ちゃんとそばを食べて締まって終わるので、満足度が高いです。今回は、店主・山田さんとおいしいそばを究めるための加水率や作り方、そばに開眼したきっかけの店など、コアな情報も伺えて、そばへの偏愛がさらに深まりました。春夏には、輪切りのブラッドオレンジやピンクグレープフルーツのそばが登場するそうなので、また通いに来たいですね。

季節ごとの楽しみ方もある、実力派そば店。昼飲みに覚えておきたい一軒だ。

もうちょい飲みたい! 2軒目に行きたい【食べログで人気の店】一寸亭

チャーハン 出典:辣油は飲み物さん

<店舗情報>◆蕎麦 松風住所 : 東京都文京区根津2-37-12TEL : 03-6882-0842

もやしそば、チャーハン、焼き餃子……、そのメインの3品を目当てに通う人が多い「一寸亭」。谷中銀座から少し入った路地裏にある町中華の名店だ。暖簾をくぐり、まずは一旦生ビール(700円)に戻り、はしご酒をリセットするかのように喉を潤してから、焼餃子(550円)とザーサイ(450円)をつまみたい。

餃子 出典:YamaNe79さん

もやしそば(850円)は、とろりとしたあんかけタイプで熱々で配されるので、さっぱりとしたレモンサワー(550円)片手にハフハフしながら食したい。チャーハン(750円)は、期待を裏切らない、黄色とピンクのこんもりとした丸みを描くオーソドックスなタイプ。サイドのスープにほっと安堵できるはずだ。平日のみ営業している名店のどこか懐かしさがよぎる素朴な味わいは、はしご酒の〆としてもふさわしい。

はしご酒〆は【編集部おすすめの店】オケイブルワリー

写真:長尾真志

<店舗情報>◆一寸亭住所 : 東京都台東区谷中3-11-7TEL : 03-3823-7990

3軒目飲みやサク飲みに利用したい、谷中エリア日暮里にある「オケイブルワリー」は、2021年にオープンした荒川区初のクラフトビール醸造所。自社醸造のクラフトビールを中心としたブリューレストランが併設され、ビールラバーたちに愛されている。タップから注がれるフレッシュなクラフトビールは、10種からセレクト可能。説明が書かれた黒板を眺め、その日の気分によって好みの味わいを見つけるのが楽しい。

写真:長尾真志

アルコール度数低めや、酵母由来のフルーティなタイプ、香ばしくコク深いものなど、定番から季節限定まで、幅広いビールのラインアップが魅力で、ついつい飲みすぎてしまいそうだ。フレンチの経験のあるシェフによる、ビールと相性のよいジャンルレスな料理がそろうので、軽くつまみながらクラフトビールとのペアリングを堪能できるのもうれしい。

<店舗情報>◆オケイブルワリー住所 : 東京都荒川区東日暮里5-37-4TEL : 03-5615-2080

※価格は税込。

撮影:八木竜馬

取材・文:濱口眞夕子(SEASTARS Inc.)、食べログマガジン編集部

The post 根津のぶらり散歩に寄り道したい! 小宮山雄飛さんが通う、本格そばとアテが旨い「蕎麦 松風」へ first appeared on 食べログマガジン.