月額制ファッションレンタルサービスを展開する「airCloset(エアークローゼット)」が展開している、ディズニーのファッションレンタルサービス「Disney FASHION CLOSET」

ディズニーキャラクターの世界観を表現した特別な限定コレクションを最短2泊3日からレンタルできる新サービスです。

今回は、そんな「Disney FASHION CLOSET」でレンタルできる、ディズニープリンセスのバウンドコーデをまとめて紹介していきます☆

「Disney FASHION CLOSET(ディズニーファッションクローゼット)」ディズニープリンセス

Disney FASHION CLOSET 特設サイトはこちら

対象商品:ディズニーのコーディネートセット

利用方法:レンタル(都度課金型)/購入 ※3月25日まで開催中の「Disney THE MARKET in 銀座三越」にて販売中

利用期間:2泊3日〜7泊8日

日本初・国内最大級、女性向けの普段着に特化した月額制ファッションレンタルサービス「airCloset(エアークローゼット)」が手掛ける、ディズニーのファッションレンタルサービス「Disney FASHION CLOSET」

取り扱うファッションのテーマは、コスプレや仮装ではなく、私服にキャラクターらしさを取り⼊れたコーディネートである「バウンドコーデ」で、ディズニー関連イベントや普段のお出かけに着用できる、キャラクターの世界観を表現した特別コレクションが揃います。

全てのアイテムは完全オリジナルで製作されているのが特長。

レンタルだからこそ、⽇常使いが難しいアイテムにも挑戦しやすく、たくさんの種類を複数回楽しめるのも魅⼒です☆

今回は、ディズニープリンセス「シンデレラ」「ベル」「ジャスミン」「アリエル」のバウンドコーデを紹介していきます。

シンデレラ

料金:レンタル料金 4,800円〜/2泊3日(1,600円/1日)

新品購入価格 36,000円 ※2024年春以降販売開始予定

セットに含まれるアイテム:ニット/スカート

サイズ:フリー サイズ(S〜M相当)※身長152〜165cm前後が推奨となります。

『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」デザインのコーディネート。

キラッと艶感のある素材を使った袖やスカートが、魔法のきらめきのような印象です。

ニットはスタイルがきれいに見えるようシルエットを意識し、パネルパターンに。

トップスがスッキリ着こなせるようになっているので、肩パフやスカートのふんわりとした質感を引き立ててくれます。

ティアードの動きのあるデザインはフェアリー・ゴッドマザーの魔法を感じさせるデザイン。

黒いチョーカーやシルバー系のパンプスを合わせるとプリンセス気分も盛り上がりそう☆

ベル

料金:レンタル料金 4,800円〜/2泊3日(1,600円/1日)

新品購入価格 36,000円 ※2024年春以降販売開始予定

セットに含まれるアイテム:ニット/スカート

サイズ:フリー サイズ(S〜M相当)※身長152〜165cm前後が推奨となります。

ディズニーアニメーション映画『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのコーディネート。

ボリューム感のあるドレスをモチーフにしています。

オフショルダーのトップスにはパールのビジューが散りばめられていて、大人かわいく洗練されたスタイルに。

肩がちらっと見えるデザインがポイントです。

スカートはドレスのドレープ感を取り入れたデザインに。

濃淡の異なる黄色を取り入れることで、コーデ全体に動きが出るように見せることができます。

くるっと回ったり歩いたりしたときに表情を楽しめるのがポイント。

大ぶりなアクセサリーとも好相性。

上品なディズニープリンセスコーデを楽しみたい方におすすめの一着です!

アリエル

料金:レンタル料金 7,200円〜/2泊3日(2,400円/1日)

新品購入価格 45,000円 ※2024年春以降販売開始予定

セットに含まれるアイテム:ニット/キャミソール/スカート

サイズ:フリー サイズ(S〜M相当)※身長152〜165cm前後が推奨となります。

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのコーディネート。

マーメイドスカートを取り入れたバウンドコーデです。

キャミソールで「アリエル」の胸当てを表現し、ファッションに取り入れやすいかたちにアレンジ。

水の中をイメージし、透け感のあるチュール素材が使用されています。

また、肩はさりげないパフスリーブになっていて、ヒレのような軽やかさを演出。

よく見るとラメが入っていて、水の中の泡のようにきらめきます。

スカートは美しいシルエットが楽しめるロング丈のマーメイドスカート。

動く度に表情を楽しめるのも魅力です。

ジャスミン

料金:レンタル料金 7,200円〜/2泊3日(2,400円/1日)

新品購入価格 45,000円 ※2024年春以降販売開始予定

セットに含まれるアイテム:キャミソール/ニット/パンツ

サイズ:フリー サイズ(S〜M相当)※身長152〜165cm前後が推奨となります。

『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」デザインのコーディネート。

ワイドシルエットのパンツとオフショルダーのトップスは、スタイリッシュなセットアップとして楽しめます。

ボリューム感たっぷりのパンツスタイルは、正面が合わせになっている特徴的なデザイン。

袖とパンツはボリュームが出るようにしっかりめの素材を使用しており、ふわっとしたフォルムをかなえる、こだわりのポイントになっています。

また、トップスは肩紐で長さの調節も可能。

ニットはトレンドのラメ素材を使い、「ジャスミン」が身につけているゴールドのアクセサリーを表現しています。

お手持ちのゴールドのアクセサリーや小物を合わせるとより洗練された雰囲気に!

ディズニーキャラクターの世界観を表現した特別な限定コレクション。

最短2泊3日からレンタルできる手軽さも魅力の一つです。

airCloset(エアークローゼット)「Disney FASHION CLOSET」ディズニープリンセスバウンドコーデの紹介でした☆

