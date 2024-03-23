¡Ö¥Û¥³¥ê¤Ç¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡×ÁÝ½ü¤¬·ù¤¤¤Ê»ä¤¬É¬»à¤ËÉô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤ëÆü¤Ï¡Ä¡¿ºÇ¹â¥º¥Ü¥éÀ¸³è
¡¡¿©»ö¤Î½àÈ÷¤äÀöÂõ¡¢ÁÝ½ü¡½¡½¡£¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ê²È»ö°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢ËèÆüÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁ´Éô¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡© ¡¡¼«¤é¤ò¡Ö²È»ö·ù¤¤¤ÎTHE¥º¥Ü¥é¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤Î¥â¥Á¥³¤µ¤ó¤Ï¡Ö²È»ö¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬·ò¹¯¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥â¥Á¥³¤µ¤ó¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¤ä¤á¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªÌòÎ©¤Á¥º¥Ü¥é¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°é»ù¤Ç¤â¥º¥Ü¥é¤ò¼ÂÁ©¡ª ¤³¤ì¤Ë¤â¼Â¤Ï°Õ³°¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡Ä!? ¡¡É×¤È¤Î²È»ö°é»ùÊ¬Ã´¡¢»Ò¤É¤â¤Î²È»ö»²²ÃÅù¡¹¡¢²È»ö¤Î¡Ö¤¢¤ì¤â¤·¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¤³¤ì¤â¤·¤Ê¤¤ã¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤µ¤³Ú¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¼êÈ´¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø¤¢¤ì¤³¤ì¤ä¤á¤Æµ¤³Ú¤ËÀ¸¤¤¿¤¤ ºÇ¹â¥º¥Ü¥éÀ¸³è¡Ù¡Ê¥â¥Á¥³/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ø¤¢¤ì¤³¤ì¤ä¤á¤Æµ¤³Ú¤ËÀ¸¤¤¿¤¤ ºÇ¹â¥º¥Ü¥éÀ¸³è¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à