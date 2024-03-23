来週の【重要イベント】権利付き最終日、米CB消費者、鉱工業生産 (3月25日～3月31日) 来週の【重要イベント】権利付き最終日、米CB消費者、鉱工業生産 (3月25日～3月31日)



――――――――――――――――――― 3月25日 (月) ――

◆国内経済

・日銀金融政策決定会合議事要旨 (1月22・23日開催分、8:50)

・国際決済銀行（BIS）国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果[2023年12月末現在]（8：50）

・1月景気動向指数[改定値] (14:00)

・2月全国スーパー売上高 (14:00）

・2月外食売上高 (14:00）

・2月全国百貨店売上高 (14:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・インド市場休場

★米国2月新築住宅販売件数 (23:00)

・米国2年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★イシン <143A> ：東証Ｇ上場

〇ＪＢＲ <2453> [東証Ｐ]：上場廃止

〇ＩＪＴＴ <7315> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月26日 (火) ――

◆国内経済

・2月企業向けサービス価格指数 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ4月Gfk消費者信頼感 (16:00)

・米国2月耐久財受注 (21:30)

・米国1月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国1月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国3月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国3月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・ハンガリー中銀が政策金利を発表

・米国5年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★Ｌ ｉｓ Ｂ <145A> ：東証Ｇ上場

★ソラコム <147A> ：東証Ｇ上場

★ハッチ・ワーク <148A> ：東証Ｇ上場

★ＪＳＨ <150A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 3月27日 (水) ――

◆国内経済

★3月末権利付き最終日

・40年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★1-2月中国工業企業利益 (10:30)

・ユーロ圏3月消費者信頼感[確報値] (19:00)

・ユーロ圏3月景況感指数 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・スウェーデン中銀が政策金利を発表

・南アフリカ中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]カーニバル

◆新規上場、市場変更 など

★コロンビア・ワークス <146A> ：東証Ｓ上場

★シンカ <149A> ：東証Ｇ上場

★ダイブ <151A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 3月28日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・日銀金融政策決定会合の主な意見（3月18～19日分、8:50）

・2月建機出荷額 (13:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ノルウェー、フィリピン、マレーシア、メキシコ市場休場

・米債券市場が短縮取引（聖金曜日前日）

・ドイツ3月失業率 (17:55)

・ユーロ圏2月マネーサプライM3 (18:00)

・米国10-12月期GDP[確報値] (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国3月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

・米国3月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

・米国2月仮契約住宅販売指数 (23:00)

【海外決算】

[米]ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス

◆新規上場、市場変更 など

★カウリス <153A> ：東証Ｇ上場

★情報戦略テクノロジー <155A> ：東証Ｇ上場

〇シミックＨＤ <2309> [東証Ｐ]：上場廃止

〇タスキ <2987> [東証Ｇ]：上場廃止

〇スキヤキ <3995> [東証Ｇ]：上場廃止

〇レオス <7330> [東証Ｇ]：上場廃止

〇菱洋エレク <8068> [東証Ｐ]：上場廃止

〇リョーサン <8140> [東証Ｐ]：上場廃止

〇新日建物 <8893> [東証Ｓ]：上場廃止

〇サンウッド <8903> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月29日 (金) ――

◆国内経済

・3月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★2月完全失業率 (8:30)

★2月有効求人倍率 (8:30)

★2月鉱工業生産 (8:50)

・2月商業動態統計 (8:50)

・2月自動車輸出実績 (13:00)

・2月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★米国、英国、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、メキシコ、シンガポール、香港、ノルウェー、南アフリカ市場休場（聖金曜日）

★米国2月個人所得 (21:30)

★米国2月個人支出 (21:30)

・米国2月卸売在庫 (21:30)

・ＮＹ国際オートショー (ニューヨーク、～4月7日)

◆新規上場、市場変更 など

★マテリアルグループ <156A> ：東証Ｇ上場

★グリーンモンスター <157A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 3月30日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 3月31日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★中国3月製造業PMI (10:30)

・中国3月非製造業PMI (10:30)

・欧州が夏時間入り



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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