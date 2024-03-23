来週の【重要イベント】権利付き最終日、米CB消費者、鉱工業生産 (3月25日～3月31日)
――――――――――――――――――― 3月25日 (月) ――
◆国内経済
・日銀金融政策決定会合議事要旨 (1月22・23日開催分、8:50)
・国際決済銀行（BIS）国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果[2023年12月末現在]（8：50）
・1月景気動向指数[改定値] (14:00)
・2月全国スーパー売上高 (14:00）
・2月外食売上高 (14:00）
・2月全国百貨店売上高 (14:30)
◆国際経済ｅｔｃ
・インド市場休場
★米国2月新築住宅販売件数 (23:00)
・米国2年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
★イシン <143A> ：東証Ｇ上場
〇ＪＢＲ <2453> [東証Ｐ]：上場廃止
〇ＩＪＴＴ <7315> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 3月26日 (火) ――
◆国内経済
・2月企業向けサービス価格指数 (8:50)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ4月Gfk消費者信頼感 (16:00)
・米国2月耐久財受注 (21:30)
・米国1月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)
・米国1月FHFA住宅価格指数 (22:00)
★米国3月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)
・米国3月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)
・ハンガリー中銀が政策金利を発表
・米国5年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
★Ｌ ｉｓ Ｂ <145A> ：東証Ｇ上場
★ソラコム <147A> ：東証Ｇ上場
★ハッチ・ワーク <148A> ：東証Ｇ上場
★ＪＳＨ <150A> ：東証Ｇ上場
――――――――――――――――――― 3月27日 (水) ――
◆国内経済
★3月末権利付き最終日
・40年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★1-2月中国工業企業利益 (10:30)
・ユーロ圏3月消費者信頼感[確報値] (19:00)
・ユーロ圏3月景況感指数 (19:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・スウェーデン中銀が政策金利を発表
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・米国7年国債入札
【海外決算】
[米]カーニバル
◆新規上場、市場変更 など
★コロンビア・ワークス <146A> ：東証Ｓ上場
★シンカ <149A> ：東証Ｇ上場
★ダイブ <151A> ：東証Ｇ上場
――――――――――――――――――― 3月28日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・日銀金融政策決定会合の主な意見（3月18～19日分、8:50）
・2月建機出荷額 (13:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ノルウェー、フィリピン、マレーシア、メキシコ市場休場
・米債券市場が短縮取引（聖金曜日前日）
・ドイツ3月失業率 (17:55)
・ユーロ圏2月マネーサプライM3 (18:00)
・米国10-12月期GDP[確報値] (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国3月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)
・米国3月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)
・米国2月仮契約住宅販売指数 (23:00)
【海外決算】
[米]ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス
◆新規上場、市場変更 など
★カウリス <153A> ：東証Ｇ上場
★情報戦略テクノロジー <155A> ：東証Ｇ上場
〇シミックＨＤ <2309> [東証Ｐ]：上場廃止
〇タスキ <2987> [東証Ｇ]：上場廃止
〇スキヤキ <3995> [東証Ｇ]：上場廃止
〇レオス <7330> [東証Ｇ]：上場廃止
〇菱洋エレク <8068> [東証Ｐ]：上場廃止
〇リョーサン <8140> [東証Ｐ]：上場廃止
〇新日建物 <8893> [東証Ｓ]：上場廃止
〇サンウッド <8903> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 3月29日 (金) ――
◆国内経済
・3月東京都区部消費者物価指数 (8:30)
★2月完全失業率 (8:30)
★2月有効求人倍率 (8:30)
★2月鉱工業生産 (8:50)
・2月商業動態統計 (8:50)
・2月自動車輸出実績 (13:00)
・2月住宅着工件数 (14:00)
・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)
・2年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★米国、英国、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、メキシコ、シンガポール、香港、ノルウェー、南アフリカ市場休場（聖金曜日）
★米国2月個人所得 (21:30)
★米国2月個人支出 (21:30)
・米国2月卸売在庫 (21:30)
・ＮＹ国際オートショー (ニューヨーク、～4月7日)
◆新規上場、市場変更 など
★マテリアルグループ <156A> ：東証Ｇ上場
★グリーンモンスター <157A> ：東証Ｇ上場
――――――――――――――――――― 3月30日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 3月31日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
★中国3月製造業PMI (10:30)
・中国3月非製造業PMI (10:30)
・欧州が夏時間入り
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
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