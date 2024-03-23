マーク・ノップラーのチャリティ・シングル、参加アーティストの演奏パートがわかるMV公開
マーク・ノップラーが、60人以上のアーティストたちと制作したチャリティ・シングル「Going Home (Theme From Local Hero)」のオフィシャル・ビデオを公開した。
同シングルには、ジョーン・アーマトレイディング、ジェフ・ベック、リチャード・ベネット、ジョー・ボナマッサ、ジョー・ブラウン、ジェームズ・バートン、ジョナサン・ケイン、ポール・キャラック、エリック・クラプトン、ライ・クーダー、ジム・コックス、スティーヴ・クロッパー、シェリル・クロウ、ダニー・カミングス、ロジャー・ダルトリー、Duane Eddy、サム・フェンダー、ガイ・フレッチャー、ピーター・フランプトン、オードリー・フリード、ヴィンス・ギル、デヴィッド・ギルモア、バディ・ガイ、Keiji Haino、トニー・アイオミ、ジョーン・ジェット、John Jorgenson、マーク・ノップラー、サニー・ランドレス、アルバート・リー、Greg Leisz、アレックス・ライフソン、スティーヴ・ルカサー、フィル・マンザネラ、デイヴ・メイソン、ハンク・マーヴィン、ブライアン・メイ、ロビー・マッキントッシュ、ジョン・マクラフリン、トム・モレロ、リック・ニールセン、オリアンティ、ブラッド・ペイズリー、ナイル・ロジャース、マイク・ラザフォード、ジョー・サトリアーニ、John Sebastian、Connor Selby、スラッシュ、ブルース・スプリングスティーン、リンゴ・スター＆ザック・スターキー、スティング、アンディ・テイラー、スーザン・テデスキ＆デレク・トラックス、イアン・トーマス、ピート・タウンゼント、キース・アーバン、スティーヴ・ヴァイ、ワディ・ワクテル、ジョー・ルイス・ウォーカー、ジョー・ウォルシュ、ロニー・ウッド、グレン・ヴォルフ、ズッケロが参加。
ノップラー作の楽曲「Going Home」のオリジナルは、1983年に公開された映画『ローカル・ヒーロー』のサウンドトラックに収録。再レコーディングされた今回のシングルの収益は若いがん患者たちを支援する団体、英国とアメリカのTeenage Cancer Trustへ寄付される。
「Going Home (Theme From Local Hero)」は、最新の全英シングル・チャートで、オリジナルの56位（1983年）を大きく上回る18位に初登場した。
Ako Suzuki