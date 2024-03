今週のUKシングル・チャートは、アメリカ人のシンガー・ソングライター、ベンソン・ブーンの「Beautiful Things」が先週の2位から浮上し、1月終わりに18位に初登場してから9週目にして首位まで昇りつめた。4月にファースト・アルバム『Fireworks & Rollerblades』をリリース予定の彼にとって初の全英1位獲得となった。2位には、アリアナ・グランデの「we can't be friends (wait for your love)」が先週の3位から1ランク・アップ。先週まで4週連続でトップだったビヨンセの「TEXAS HOLD ‘EM」は3位に後退した。

???????? A beautiful thing! ????????



Benson Boone (@bensonboone) claims his first-ever Official Number 1 single with #BeautifulThings ✨



Congrats, Benson ❤️ #BensonBoonehttps://t.co/8jxKItImsg - Official Charts (@officialcharts) March 22, 2024

今週新たにトップ10入りしたシングルは1曲のみで、アメリカ人の新人シンガー・ソングライター、Michael Marcagiの「Scared To Start」が先週の14位から上昇し、10位をマークした。週半ば(3月18日)の集計でトップにつけていたマーク・ノップラーのチャリティ・シングル「Going Home (Theme From Local Hero)」は後半伸びず、18位にチャート・インした。アルバム・チャートは、先週に続き、アリアナ・グランデの最新作『eternal sunshine』が2週目の1位に輝いた。2位にはザ・ウィークエンドのベスト盤『The Highlights』が先週の3位から再浮上。3位に、アメリカ出身のカントリー・シンガー、ケイシー・マスグレイヴスの通算6枚目のスタジオ・アルバム『Deeper Well』が初登場した。今週はこのほか、ジャスティン・ティンバーレイクの6枚目のソロ・アルバム『Everything I Thought It Was』が5位、英国人のシンガー・ソングライター、Caity Baserのミックステープ『Still Learning』が7位に初登場している。Ako Suzuki