¤¿¤Þ¤Ë¡È¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¤Ê¤ë²æ¤¬²È¤Î¥Í¥³¡¿½¦¤¤Ç¤Î¥â¥Á¥ã
¡¡ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢Ç°¦¤Ë°î¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø½¦¤¤Ç¤Î¥â¥Á¥ã¡Ù¤òºÆÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤È¤Ã¤Æ¤âÄÁ¤·¤¯¡¢½Ð²ñ¤¦¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥ª¥¹¤Î»°ÌÓÇ¤Ç¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤ÊÀ³Ê¤Î¥â¥Á¥ã¡£¿©¤¤¤·¤óË·¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ß¥ë¥¯¡£2É¤¤ÈÇ¤òÅ®°¦¤¹¤ë»ô¤¤¼ç°ì²È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¡¡½¸Ãæ¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥Þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¡£ÂÞ¤äÈ¢¤Ë·ä¤¢¤é¤ÐÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¡È¤«¤Þ¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ËµÞ¤Ë¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤¹¤ë¡Ä¡£¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÀ³Ê¤Ç´Å¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë´ñÁÛÅ·³°¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥â¥Á¥ã¤È¥ß¥ë¥¯¡£¡¡Ç¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÈÇ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡ª ¢¨ºÇ½ª´¬¡Ø½¦¤¤Ç¤Î¥â¥Á¥ã8¡ÙÈ¯ÇäÃæ¡ª¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø½¦¤¤Ç¤Î¥â¥Á¥ã¡Ù¡Ê¤Ë¤´¤¿¤í/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿