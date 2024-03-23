茶産業の発展、教育との融合で推進 中国重慶市永川区

19日、製茶の技法を学ぶ学生。（重慶＝新華社記者/王全超）

【新華社重慶3月23日】中国重慶市永川区の茶畑が春茶の収穫期に入り、にぎわいを見せている。同区はここ数年、茶産業を特色産業として重点的に育て、良質な茶産業拠点づくりを進めるとともに、生産と教育の融合を通じ、茶産業の質の高い発展に向けた有能な技術人材を育成し、農村振興を推進してきた。同区の茶葉栽培面積は11万1500ムー（約7433ヘクタール）、茶産業の年間生産額は約11億1千万元（1元＝約21円）に上っている。

茶産業の発展、教育との融合で推進 中国重慶市永川区

19日、重慶市永川区の茶畑で茶摘みをする農家。（重慶＝新華社記者/王全超）

茶産業の発展、教育との融合で推進 中国重慶市永川区

19日、重慶市永川区の茶畑で収穫したばかりの茶葉。（重慶＝新華社記者/王全超）

茶産業の発展、教育との融合で推進 中国重慶市永川区

19日、茶葉の生産・加工を学ぶ学生に手作業の製茶技術を実演する職人（右）。（重慶＝新華社記者/王全超）

茶産業の発展、教育との融合で推進 中国重慶市永川区

19日、手作業の製茶技法を練習する学生。（重慶＝新華社記者/王全超）

茶産業の発展、教育との融合で推進 中国重慶市永川区

19日、茶葉の殺青（さっせい、熱を加えて発酵を止める）作業をする職人。（重慶＝新華社記者/王全超）

茶産業の発展、教育との融合で推進 中国重慶市永川区

19日、重慶市永川区の茶葉一次加工場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）

茶産業の発展、教育との融合で推進 中国重慶市永川区

19日、春茶の収穫期を迎えた重慶市永川区の茶畑。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/王全超）

茶産業の発展、教育との融合で推進 中国重慶市永川区

19日、重慶市永川区の茶葉仕上げ加工場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）