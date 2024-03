『ジュマンジ4』進まず ─ 「全員のスケジュールがなかなか合わない」とカレン・ギラン

テレビゲームの世界に迷い込んだ主人公たちが体験する、数々の冒険をアトラクション感満載で描き出す人気映画『ジュマンジ』シリーズ第4作が始動するのではないかと伝えられて久しい。待望となる続編について、前2作でルビー・ラウンドハウス役を演じたカレン・ギランが進捗状況について語っている。

ロビン・ウィリアムズが主演した1995年公開のオリジナル版をリブートしたシリーズは、主人公スモルダー・ブレイブストーン博士役にドウェイン・ジョンソンを迎え、『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』(2017)と『ジュマンジ/ネクスト・レベル』(2019)が公開された。

2023年3月には、ムース・フィンバー役のケヴィン・ハートが第4作について「もうすぐ取りかかりますよ」としていたが、同年5月に全米脚本家組合、その2ヵ月後には全米映画俳優組合がストライキを開始したため、第4作は開発に取り組もうにも動けない状況に。11月に俳優組合のストライキが終了したが、現時点で第4作が動き出したとの情報は聞こえてこない。

進捗状況が気になる第4作について、米のインタビューで「『ジュマンジ』の次作が前進していないのは誰のせいなのでしょうか?」と質問されたギランが、「もし分かったら教えてもらえますか?(笑)だって知らないから」とユーモアを交えて返答。「全員のスケジュールを調整するのが難しいのは確かですね。いつか続編をやるという事実以外は、何も聞いていないんです。でも、全員が続編に熱心でシリーズに取り組むのが大好きだから、問題は“いつ”になるかというだけです」とコメントした。

ということは、第4作の企画が立ち消えになったわけではなく、ストライキの影響により、主要キャストのスケジュール調整が難しくなっただけのようだ。リブート版2作には上述の3人に加え、シェリー・オベロン教授役でジャック・ブラックが共演。スペンサー役のアレックス・ウルフ、マーサ役のモーガン・ターナー、フリッジ役のサーダリウス・ブレイン、ベサニー役のマディソン・アイズマンも出演した。

ファンが心待ちにしている『ジュマンジ』シリーズ第4作が、近いうち始動することを期待したい。

