渝湘高速鉄道の清水坪烏江特大橋、工事が終盤に 中国重慶市

16日、工事が終盤を迎えた清水坪烏江特大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

【新華社重慶3月23日】中国の重慶市と湖南省長沙市の間で建設が進む渝湘（ゆしょう）高速鉄道は、清水坪烏江特大橋の建設が終盤を迎えた。現場では作業員らがレール敷設工事に向けた検査と施工を進めている。

大橋は武陵山区の重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県内に位置し、全長804.6メートル。主径間240メートルで、跨川部は単径間となる。鉄道建設大手、中国中鉄傘下の中鉄大橋局集団が2020年に着工した。

渝湘高速鉄道の清水坪烏江特大橋、工事が終盤に 中国重慶市

16日、清水坪烏江特大橋で工事にあたる作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

同橋が架かる渝湘高速鉄道の重慶−黔江区間は、縦横各8ルートからなる中国の高速鉄道計画「八縦八横」のうち、廈渝（アモイ−重慶）ルートを構成する重要な路線で、完成後は重慶市南東部の武陵山区の都市群を走る最初の高速鉄道となり、同市黔江区から市中心部までの所要時間は現在の4時間から1時間以内に短縮される。

渝湘高速鉄道の清水坪烏江特大橋、工事が終盤に 中国重慶市

16日、清水坪烏江特大橋で工事にあたる作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

渝湘高速鉄道の清水坪烏江特大橋、工事が終盤に 中国重慶市

16日、清水坪烏江特大橋で工事にあたる作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

渝湘高速鉄道の清水坪烏江特大橋、工事が終盤に 中国重慶市

16日、清水坪烏江特大橋で工事にあたる作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

渝湘高速鉄道の清水坪烏江特大橋、工事が終盤に 中国重慶市

16日、工事が終盤を迎えた清水坪烏江特大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

渝湘高速鉄道の清水坪烏江特大橋、工事が終盤に 中国重慶市

16日、清水坪烏江特大橋で工事にあたる作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

渝湘高速鉄道の清水坪烏江特大橋、工事が終盤に 中国重慶市

16日、工事が終盤を迎えた清水坪烏江特大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）