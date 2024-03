レースクイーンの七瀬ななが、22日発売の雑誌「フライデー」(講談社)に登場、初の撮り下ろしで5ページに掲載されている。 一度雑誌への登場経験はあるものの、今回がグラビア本格デビューとなる七瀬さん。ファンタジーの世界から現れたような異次元級のボディと、プリンセスのように美しい顔立ちを武器に、今後グラビア界を賑わせそうだ。。 〈プロフィール〉 七瀬なな(ななせ なな) 出身地:福井県 サイズ:T166

ログインして続きを読む

The post 人気レースクイーン・七瀬なな、本格グラビアデビュー 「フライデー」グラビア登場 first appeared on GirlsNews.