須田景凪の新曲が、3月23日より放送スタートした「dアニメストア」の新テレビCM「アニメとススメ！」篇に起用された。

須田景凪にとって初のテレビCM書き下ろし楽曲となった新曲「エイプリル」は、春を彩る爽やかなナンバー。新しい生活に焦がれる心情を須田景凪らしく色鮮やかに切り取ったミッドアップソングとなっている。本楽曲は、3月29日より各サイトにて配信スタートとなる。

須田景凪は「生きていると新たなステップを踏んで、進んで行かなければならない瞬間が多々あると思います。そこに生じる不安や期待、多くの感情が入り混じる感覚を曲に込めました。新たな出会い、そして別れを彩ることが出来れば嬉しく思います」とコメントしている。

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◆須田景凪 オフィシャルサイト
◆須田景凪 オフィシャルYouTubeチャンネル

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