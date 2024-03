大舞台での再会を楽しみに待つ。U-23マリ代表は3月22日、国際親善試合でU-23日本代表とサンガスタジアム by KYOCERAで対戦。開始2分に先制を許すも、前半のうちに追いつき、後半に2得点。3−1の逆転勝利を収めた。すでにパリ五輪の出場権を獲得しているマリは試合後、ロッカールームにあるホワイトボードに心温まるメッセージを残した。サッカー日本代表の公式Xが公開した。「ARIGATO JAPAN Thanks You ARE Good Team. Waiting for you in Paris MALI Team U23」

この投稿には以下のような声があがった。「こういうの好き!!」「最高かよ」「こういう交流は嬉しいですね」「日本チームへのリスペクトを感じる」「粋じゃないか、マリ」「胸が熱くなる」「素敵なチームだな」「相手へのリスペクト忘れないのかっこええな」「クソ...カッケェな」「めっちゃ良いチームやん」「試合も勝って去り際も粋。完敗だな」「応援したくなるチームだ」「U23マリ代表強かった」「何が何でもパリ五輪へ行かないとね」大岩ジャパンは25日にウクライナと対戦し、4月にパリ五輪のアジア最終予選を兼ねたU-23アジアカップに臨む。本大会出場を決めて、リベンジマッチを実現させたい。構成●サッカーダイジェストWeb編集部