23日午前8時31分ごろ、岐阜県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岐阜県美濃中西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、岐阜県の揖斐川町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□岐阜県

揖斐川町

■震度3

□岐阜県

関市 美濃市 岐阜山県市

本巣市



□愛知県

一宮市

■震度2

□岐阜県

岐阜市 大垣市 各務原市

瑞穂市 郡上市 海津市

岐南町 笠松町 関ケ原町

神戸町 輪之内町 大野町

岐阜池田町 高山市 下呂市

中津川市 瑞浪市 恵那市

美濃加茂市 土岐市 可児市

富加町 川辺町 八百津町





□愛知県名古屋西区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区名古屋守山区 岡崎市 瀬戸市刈谷市 豊田市 安城市西尾市 犬山市 常滑市大府市 知多市 高浜市北名古屋市 愛知美浜町 幸田町豊橋市 豊川市 蒲郡市新城市□福井県福井市 大野市 鯖江市越前市 福井坂井市 福井池田町南越前町 越前町 敦賀市□長野県飯田市 長野高森町 平谷村根羽村 売木村 泰阜村□静岡県浜松天竜区□三重県鈴鹿市 三重朝日町 津市□滋賀県彦根市 長浜市 高島市米原市 愛荘町 豊郷町甲良町 大津市 近江八幡市東近江市 竜王町□京都府与謝野町 京都中京区 南山城村□大阪府大阪平野区 寝屋川市 島本町

■震度1

□岐阜県

養老町 垂井町 安八町

北方町 飛騨市 多治見市

坂祝町 七宗町 白川町

東白川村 御嵩町



□愛知県

名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区

名古屋中村区 名古屋中区 名古屋昭和区

名古屋中川区 名古屋港区 名古屋南区

名古屋緑区 名古屋名東区 名古屋天白区

半田市 春日井市 愛知津島市

碧南市 愛知江南市 小牧市

稲沢市 東海市 知立市

尾張旭市 岩倉市 豊明市

日進市 愛西市 清須市

弥富市 愛知みよし市 あま市

東郷町 豊山町 大口町

扶桑町 大治町 蟹江町

飛島村 東浦町 南知多町

武豊町 田原市 設楽町

豊根村



□福井県

勝山市 あわら市 永平寺町

小浜市 福井美浜町 高浜町

福井おおい町 福井若狭町



□長野県

飯島町 中川村 松川町

阿南町 阿智村 下條村

天龍村 喬木村 豊丘村

大鹿村 南木曽町 王滝村

大桑村 木曽町 諏訪市



□静岡県

浜松浜名区 磐田市 掛川市

袋井市 湖西市 牧之原市



□三重県

四日市市 桑名市 亀山市

いなべ市 木曽岬町 東員町

菰野町 川越町 松阪市

名張市 伊賀市 伊勢市

玉城町 三重紀北町



□滋賀県

多賀町 草津市 守山市

栗東市 甲賀市 野洲市

湖南市 滋賀日野町



□京都府

福知山市 舞鶴市 宮津市

京丹後市 伊根町 京都上京区

京都左京区 京都東山区 京都下京区

京都南区 京都右京区 京都伏見区

京都山科区 京都西京区 宇治市

亀岡市 城陽市 向日市

長岡京市 八幡市 京田辺市

南丹市 木津川市 大山崎町

久御山町 井手町 宇治田原町

笠置町 和束町 精華町



□大阪府

大阪都島区 大阪福島区 大阪西淀川区

大阪東淀川区 大阪東成区 大阪生野区

大阪旭区 大阪城東区 大阪東住吉区

大阪淀川区 大阪住之江区 大阪北区

大阪中央区 豊中市 池田市

吹田市 高槻市 守口市

枚方市 茨木市 八尾市

大東市 箕面市 門真市

摂津市 東大阪市 四條畷市

交野市 豊能町 能勢町

泉大津市 富田林市 松原市

羽曳野市 藤井寺市 大阪太子町



□富山県

南砺市



□石川県

小松市 加賀市 白山市

能美市



□山梨県

山梨北杜市



□兵庫県

豊岡市 養父市 朝来市

尼崎市 西宮市 宝塚市

三木市 川西市 三田市

丹波篠山市 丹波市 加東市

多可町



□奈良県

奈良市 大和高田市 大和郡山市

天理市 橿原市 桜井市

御所市 生駒市 香芝市

葛城市 宇陀市 山添村

平群町 三郷町 斑鳩町

安堵町 奈良川西町 三宅町

田原本町 曽爾村 高取町

明日香村 上牧町 王寺町

広陵町 天川村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。