大人気シリーズ『ジョン・ウィック』のイメージもあって、近年は長髪がトレードマークになっていたキアヌ・リーブスがイメージを一新した。ジュエリーデザイナーのシェリル・ロウのにて、キアヌの近影が確認できる。

前日譚となるテレビシリーズ「ザ・コンチネンタル:ジョン・ウィックの世界から」(2023)やスピンオフ映画『バレリーナ(原題)』など、ユニバースは拡大中だが、本家『ジョン・ウィック』の次回作はまだ先になりそうだと、ウィンストン役を演じたイアン・マクシェーンは。「ゆっくり休んでほしい」と労われたキアヌの次回作となるのは、キャメロン・ディアスやジョナ・ヒル、マット・ボマーらとするApple Studio製作のダークコメディ映画『Outcome(原題)』だ。

撮影開始時期やロケーション場所については明らかになっていないが、本作の撮影に向けたヘアスタイルなのだろうか、ロウが2024年3月10日(現地時間)に「Old friends(古い友人たち)」とキャプションを寄せた投稿では、さっぱりとした短髪のキアヌがほほ笑んでいる。ロウのその他の投稿から察するに、どうやらアカデミー賞の授賞式での一コマのよう。ロウやキアヌのパートナーであるアレクサンドラ・グラント、男性陣もフォーマルにキメている一方、キアヌはジャケットこそ羽織っているものの、インナーは黒いフーディと砕けた雰囲気を醸し出している。

しかし髭は生やしたままでの短髪はファンにとっては新鮮な模様。「短髪めちゃ似合ってる」「若く見えますね」など絶賛コメントが相次いでいる。

ちなみにキアヌは自身のバンドDogstarの活動をし、2023年には新曲の発表や来日公演も行った。2024年もスペイン・バルセロナで開催される「PRIMAVERA SOUND」を筆頭に、欧州を中心としたライブ公演を行う予定だ。Dogstarはロサンゼルスのビール醸造所とコラボ商品を展開しており、公式ではビール片手にバンドメンバーとくつろぐキアヌの姿も確認できる。この夏は各所で、短髪キアヌの目撃情報が散見されるかもしれない。

