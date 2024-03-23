来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産、EV最大手の比亜迪（BYD）
来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産、EV最大手の比亜迪（BYD）
25日（月）
中国石油天然気
招商銀行*
華潤置地
26日（火）
比亜迪（BYD）
中国電信
中信証券*
安踏体育用品
Haidilao International
万洲国際
薬明生物技術
康師傅控股
27日（水）
中国工商銀行*
中国人寿保険
中升控股
CG SERVICES
28日（木）
中国農業銀行*
中国銀行
中国建設銀行
中国中信
中国銀行(香港)
長城汽車
中遠海運控股
中国中鉄
中国海外発展
中国生物製薬
29（金）
興業銀行*
上海汽車集団
※予定は変更することがあります
25日（月）
中国石油天然気
招商銀行*
華潤置地
26日（火）
比亜迪（BYD）
中国電信
中信証券*
安踏体育用品
Haidilao International
万洲国際
薬明生物技術
康師傅控股
27日（水）
中国工商銀行*
中国人寿保険
中升控股
CG SERVICES
28日（木）
中国農業銀行*
中国銀行
中国建設銀行
中国中信
中国銀行(香港)
長城汽車
中遠海運控股
中国中鉄
中国海外発展
中国生物製薬
29（金）
興業銀行*
上海汽車集団
※予定は変更することがあります