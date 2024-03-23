来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産、EV最大手の比亜迪（BYD） 来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産、EV最大手の比亜迪（BYD）

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来週の中国主要企業決算 大手銀行や不動産、EV最大手の比亜迪（BYD）



25日（月）

中国石油天然気

招商銀行*

華潤置地



26日（火）

比亜迪（BYD）

中国電信

中信証券*

安踏体育用品

Haidilao International

万洲国際

薬明生物技術

康師傅控股



27日（水）

中国工商銀行*

中国人寿保険

中升控股

CG SERVICES



28日（木）

中国農業銀行*

中国銀行

中国建設銀行

中国中信

中国銀行(香港)

長城汽車

中遠海運控股

中国中鉄

中国海外発展

中国生物製薬



29（金）

興業銀行*

上海汽車集団



※予定は変更することがあります

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