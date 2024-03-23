来週の中国主要企業決算　大手銀行や不動産、EV最大手の比亜迪（BYD）

25日（月）　
中国石油天然気
招商銀行*　
華潤置地　

26日（火）　
比亜迪（BYD）
中国電信
中信証券*　
安踏体育用品
Haidilao International
万洲国際
薬明生物技術
康師傅控股

27日（水）　
中国工商銀行*　
中国人寿保険
中升控股
CG SERVICES　

28日（木）　
中国農業銀行*　
中国銀行
中国建設銀行
中国中信
中国銀行(香港)
長城汽車　
中遠海運控股
中国中鉄
中国海外発展
中国生物製薬

29（金）　
興業銀行*　
上海汽車集団　

※予定は変更することがあります