【PAUL＆JOE×すみっコぐらし】大人かわいいコラボ雑貨がお目見え

サンエックスは2月28日、ブルーミング中西が展開する「PAUL&JOE ACCESSOIRES」とキャラクター「すみっコぐらし」の初コラボによるハンカチなどの雑貨アイテムを、ブルーミング中西直営のオンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」および全国百貨店、バラエティストア、自動販売機にて順次発売します。

■クリザンテームとすみっコたちのデザインが登場!

今回のコラボでは、PAUL&JOEのシンボルモチーフである「クリザンテーム(西洋菊の一種)」と「すみっコぐらし」たちを合わせたスペシャルデザインのアイテムを展開します。

「ミニガーゼハンカチ」(990円)は、キャラクターたちやポール&ジョーをイメージしたカラーを用いた優しい雰囲気のデザインによる4重ガーゼハンカチ。

クリザンテームからキャラクターたちがひょっこりと顔を出す刺繍や、仲良く寄り添うキャラクターたちがクリザンテームに包まれているイラストなどで、2柄・各3色・2サイズの展開となっています。

「ガーゼハンカチ」(880円)は、クリザンテームからキャラクターたちがのぞいている様子を描いたデザインに仕上げた、大きく使えて小さく持てる薄手のガーゼハンカチです。1柄・3色展開となっています。

「タオルハンカチ」(990円)は、地模様にキラキラとラメ糸を混ぜたクリザンテームを散りばめ、縁にクリザンテームからキャラクターたちがのぞいている様子を織りで表現しました。1柄・3色展開で、くすみカラーがポイントです。

そのほか、「ミニタオルハンカチ」(770円〜880円)にはキャラクターのペア刺繍やアップリケをあしらったデザインが登場。

クリザンテームからキャラクターたちがのぞく姿をデザインした「巾着ポーチ」(大2,750円、小2,200円)、キャラクターたちが同コラボ限定の衣装をまとった「てのりぬいぐるみ」(2,750円)も販売します。

■商品概要

〈ミニガーゼハンカチ〉¥990(2柄 各3色)

〈ガーゼハンカチ〉¥880(1柄 3色)

〈タオルハンカチ〉¥990(1柄 3色)

〈ミニタオルハンカチ〉¥880(1柄 3色)

〈ミニタオルハンカチ〉¥770(1柄 3色)

〈巾着ポーチ(大)〉\2,750(1柄 2色)

〈巾着ポーチ(小)〉\2,200(1柄 2色)

〈てのりぬいぐるみ〉\2,750(6柄/しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ)

https://www.blooming.co.jp/archives/29259

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(フォルサ)