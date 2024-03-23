　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円安の4万500円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41562.69円　　ボリンジャーバンド3σ
40888.43円　　22日日経平均株価現物終値
40811.26円　　ボリンジャーバンド2σ
40500.00円　　23日夜間取引終値
40182.00円　　5日移動平均
40059.83円　　ボリンジャーバンド1σ
39485.00円　　一目均衡表・転換線
39325.00円　　一目均衡表・基準線
39308.40円　　25日移動平均
38556.97円　　ボリンジャーバンド-1σ
37805.54円　　ボリンジャーバンド2σ
37054.11円　　ボリンジャーバンド3σ
36450.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36259.33円　　75日移動平均
35170.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33850.75円　　200日移動平均


株探ニュース