日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円安の4万500円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41562.69円 ボリンジャーバンド3σ
40888.43円 22日日経平均株価現物終値
40811.26円 ボリンジャーバンド2σ
40500.00円 23日夜間取引終値
40182.00円 5日移動平均
40059.83円 ボリンジャーバンド1σ
39485.00円 一目均衡表・転換線
39325.00円 一目均衡表・基準線
39308.40円 25日移動平均
38556.97円 ボリンジャーバンド-1σ
37805.54円 ボリンジャーバンド2σ
37054.11円 ボリンジャーバンド3σ
36450.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36259.33円 75日移動平均
35170.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33850.75円 200日移動平均
株探ニュース
41562.69円 ボリンジャーバンド3σ
40888.43円 22日日経平均株価現物終値
40811.26円 ボリンジャーバンド2σ
40500.00円 23日夜間取引終値
40182.00円 5日移動平均
40059.83円 ボリンジャーバンド1σ
39485.00円 一目均衡表・転換線
39325.00円 一目均衡表・基準線
39308.40円 25日移動平均
38556.97円 ボリンジャーバンド-1σ
37805.54円 ボリンジャーバンド2σ
37054.11円 ボリンジャーバンド3σ
36450.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36259.33円 75日移動平均
35170.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33850.75円 200日移動平均
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