¡Ú2024Ç¯ÈÇ¡ÛÃæ¸Å¤ÇÁÀ¤¤ÌÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö5Áª¡¡Í½»»50¡Á100Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ä¡Ö¥³¥¹¥ÑÍ¥ÎÉ¡×¤ª¤¹¤¹¤á¼Ö¼ï¤Ï
Ãæ¸Å¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤ÏÀÇ½¤Î³ä¤Ë²Á³Ê¤¬°Â¤¤¤ªÇã¤¤ÆÀ¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½»»50¡Á100Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥³¥¹¥ÑÍ¥ÎÉ¡×·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¡¢º£¸åÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö3ÂåÌÜ¥¿¥ó¥È¡×¡Ö½éÂå¥Ï¥¹¥é¡¼¡×¡Ö½éÂå¥ß¥é¥È¥³¥Ã¥È¡×¡Ä¥³¥¹¥ÑÍ¥ÎÉ¡¦¤ª¤¹¤¹¤á¼Ö¼ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë
Ãæ¸Å¤ÇÁÀ¤¤ÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¡©
·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ä¿Íµ¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µ¡¹°Â²Á¤ÊÊ¬¤À¤±ÃÍÊø¤ì¤âµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÁê¾ì²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÀÇ½¤Î³ä¤Ë°Â¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç·¿Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤
¡¦¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬Äã¤¤
Ãæ¸Å¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤ª¤¹¤¹¤á·Ú¼«Æ°¼Ö5Áª
º£²ó¤Ï¡¢Ãæ¸Å·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÄãÍ½»»¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¼Ö¼ï¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¢¦¡Í½»»50Ëü±ß¡Á¡Ö8ÂåÌÜ¥¢¥ë¥È¡×
¡¦¥¿¥¤¥×¡§¥í¡¼¥ë¡¼¥Õ·Ï
¡¦ºÇ¹âÇ³Èñ¡§25.8km/L¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2014Ç¯12·î¡Á2021Ç¯12·î
8ÂåÌÜ¥¢¥ë¥È¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤äÇ³Èñ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Äã²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÄÌ¶ÐÍÑ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯12·î°Ê¹ß¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÀÇ½¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¸íÈ¯¿ÊÍÞÀ©µ¡Ç½¤âÁ°¿Ê¡¦¸åÂà¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯°Ê¹ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê60Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍøÍÑ¼Ô¸ý¥³¥ß¡Û
ÄÌ¶ÐÍÑ¤Ë¥¢¥ë¥È¤ÎÃæ¸Å¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¶ÐÃæ¤ËÆ»Ï©¤¬º®¤ó¤À¤È¤¤Ë¤è¤¯¶¹¤¤È´¤±Æ»¤òÄÌ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤Î¾®¤µ¤¤¥¢¥ë¥È¤Ï¤È¤Æ¤âÁö¹Ô¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥¢¥ë¥È¤ÏÂ¾¤Î¥¹¥º¥¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖÆ±ÍÍ¤Ë²£¤Ë¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç±¿Å¾ÀÊ¤â½õ¼êÀÊ¤â¹¤¯¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¢¦¢Í½»»60Ëü±ß¡Á¡Ö3ÂåÌÜ¥¿¥ó¥È¡×
¡¦¥¿¥¤¥×¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó
¡¦ºÇ¹âÇ³Èñ¡§28.0km/L¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2013Ç¯10·î¡Á2019Ç¯7·î
¿·¼Ö¤ÇÇã¤¦¤È¤«¤Ê¤ê¹â²Á¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤â¡¢3ÂåÌÜ¥¿¥ó¥È¤Ê¤é°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï½õ¼êÀÊÂ¦¤¬Âç³«Êü¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¥É¥¢¡×¡£N-BOX¤ä¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤ß¤Ç¡¢ÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥â¥Ç¥ë¤Ï2016Ç¯11·î°Ê¹ß¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´ÁõÈ÷¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥·¥¹¥È·¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÀÇ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º¸±¦¸åÊý¤Î¾ã³²Êª¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥»¥ó¥µ¡¼¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍøÍÑ¼Ô¸ý¥³¥ß¡Û
·Ú¤Î¥ï¥´¥ó¤Ç¤¹¤¬¼ÖÆâ¤Ï¹¡¹¤È¤·¤Æ»ë³¦¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£ÇØ¤¬¹â¤¤¼«Ê¬¤Ç¤âÄä¼Ö»þ¤ËÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤â¾è¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥·¥å¤Ã¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¢¦£Í½»»70Ëü±ß¡Á¡Ö½éÂå¥Ï¥¹¥é¡¼¡×
¡¦¥¿¥¤¥×¡§·ÚSUV
¡¦ºÇ¹âÇ³Èñ¡§32.0km/L¡ÊJC08¥â¡¼¥É¡Ë
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2014Ç¯1·î¡Á2020Ç¯1·î
½éÂå¥Ï¥¹¥é¡¼¤ÏÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢ÄãÍ½»»¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¼ÖÎ¾¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï2015Ç¯5·î°Ê¹ß¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Î¥â¥Ç¥ë¤è¤êÇ³ÈñÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´ÀÇ½¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤Ï2ÂåÌÜ¤ÎÊý¤¬Í¥½¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó½Å»ë¤Ê¤é½éÂå¤Ç¤âÂ½¿§¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï½éÂå¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£½éÂå¤Ç¤â¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤òÍ¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»³Æ»¤Ê¤É¤ÏÆñ¤Ê¤¯Áö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍøÍÑ¼Ô¸ý¥³¥ß¡Û
»ä¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÇÉ¤Ç²Æ¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ËÄà¤ê¡¢Åß¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÀã»³ÅÐ»³¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¹¥é¡¼¤Ï°Ï©¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯¿Ê¤ß¡¢Åß»³¤äº½ÃÏ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤òÅÝ¤»¤Ð¤«¤Ê¤ê¤Î¼ýÇ¼¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹¤µ¤Î¤¢¤ëÄà¤ê´È¤Ê¤ó¤«¤â´ÊÃ±¤ËÀÑ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¢¦¤Í½»»80Ëü±ß¡Á¡Ö½éÂå¥ß¥é¥È¥³¥Ã¥È¡×¡Ê¸½¹Ô¡Ë
¡¦¥¿¥¤¥×¡§¥í¡¼¥ë¡¼¥Õ·Ï
¡¦ºÇ¹âÇ³Èñ¡§22.6km/L¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2018Ç¯6·î¡Á
¤É¤³¤«°¥½¥¤òÂÓ¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥é¥È¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤Ê¬¤À¤±°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ê¤É¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³î¤ÄÇ¯¼°¤Î¿·¤·¤¤Ãæ¸Å¼Ö¤Ç¤â°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÈÈï¤é¤Ê¤¤¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¤Ê¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃ¯¤Ç¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÍ½»»¤ÏÄã¤á¤Ç¤â¿·¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀìÌç²È¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
¥ß¥é¥È¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢³Ñ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿»Í³Ñ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂç¤¤¯´Ý¤¤¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë½÷À¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤¬¡¢²Ä°¦¤µ¤Ð¤«¤ê¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÃËÀ¤Ç¤â¾è¤ì¤ëÉý¤Î¹¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¢¦¥Í½»»100Ëü±ß¡Á¡Ö½éÂåeK¥¯¥í¥¹¡×¡Ê¸½¹Ô¡Ë
¡¦¥¿¥¤¥×¡§¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó
¡¦ºÇ¹âÇ³Èñ¡§23.3km/L¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2019Ç¯3·î¡Á
eK¥¯¥í¥¹¤ÏÆü»º¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥º¤Î»ÐËå¼Ö¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¥Ç¥¤¥º¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Áö¤ê¤Î¼Á¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤ÇÀÇ½ÌÌ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»°É©¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ÎÌäÂê¤ÇÃæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖT Premium¡×¤Ï¿·¼Ö»þ²Á³Ê¤¬180Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¸Å¤Ç¤Ï110Ëü±ßÄøÅÙ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¼«Æ°ÄÉ½¾¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×µ¡Ç½¤òÍ¤·¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¥â¥Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀìÌç²È¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
Áö¹ÔÀÇ½¤Ï¡¢2ÂåÌÜ¥Ç¥¤¥º¤ÈeK¥¯¥í¥¹¤¬¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤À¡£¼Ö½Å¤¬¾¯¤·½Å¤¤Ê¬¡¢¤ä¤äÄã½Å¿´²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¡¼¥Ö¤Ç¤Î°ÂÄê´¶¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¡¢²£É÷¤Ë¤â¶¯¤¤¡£¥ê¥ä¤â¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤âÏ©ÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Áö¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢2ÂåÌÜ¥Ç¥¤¥º¤ÈeK¥¯¥í¥¹¤ÎÈþÅÀ¤À¡£
º£¸å¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö2Áª
º£¸åÃæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤ÎÄã²¼¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯½©¡ÁÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿°Ê²¼¤Î2¼Ö¼ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¢¦¡2ÂåÌÜN-BOX
N-BOX¤Ï2023Ç¯10·î¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢3ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÅ½ÍÀ¤ò¸þ¾å¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ì¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3ÂåÌÜ¤ÎN-BOX¤Ç¤¹¤¬¡¢2ÂåÌÜ¤Ç¤â´°À®ÅÙ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹ÉáÄÌ¼Ö°Ê¾å¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ö¼ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢º£¸åÁê¾ì²Á³Ê¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¢¦¢2ÂåÌÜ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢
¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤â2023Ç¯11·î¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äUSB¥Ý¡¼¥È¤Î½¼¼Â¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Î¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É²÷Å¬À¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£ºÇ¹âÇ³Èñ¤Ï25km/LÄ¶¤¨¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡¢FF¡Ë¤Ç¡¢Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Ï¸µ¡¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ÎÃæ¤Ç¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬°Â¤¯¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Î¿Í¤Ïº£¸åÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦2ÂåÌÜ¤òÁÀ¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
Ãæ¸Å·Ú¼«Æ°¼ÖÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
Ãæ¸Å¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²Á³Ê¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ç¯¼°¤Ï5¡Á7Ç¯Íî¤Á¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç
¡¦Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï7Ëükm¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç
¡¦°ÂÁ´ÀÇ½¤ÏÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯
°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ç¯¼°¤Ï5Ç¯Íî¤Á¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¥³¥¹¥È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï7Ç¯Íî¤Á¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÄÌ¼Ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤¬Ë³¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤ä¼ÖÎ¾¾õÂÖ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦¿·¤·¤µ½Å»ë¤Ê¤éÅÐÏ¿ºÑ¤ß·Ú¼«Æ°¼Ö¤â
¡Ö°Â¤¯Çã¤¤¤¿¤¤¤±¤É¿·¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÅÐÏ¿ºÑ¤ßÌ¤»ÈÍÑ¼Ö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤Ç¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿¤ÏºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁö¹Ô¤Ë¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ¸Å¼Ö°·¤¤¤Ç¡¢½ôÈñÍÑ¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¿·¼Ö¤è¤ê°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿norico¡Ë