フジテレビの動画配信サービス・FODでは、「Billboard Live TOKYO」HY出演ステージ「HY 366DAYS Premium Live at Billboard Live TOKYO -2024.02.29-」を4月8日から独占見放題配信する。また22日から3日間、沖縄県総合運動公園 多目的広場で開催される「HY SKY Fes 2024」前夜祭、DAY1、DAY2の模様が、5月3日(19:00〜)に、CS・フジテレビNEXT で独占放送される。

HY2月29日、4年に一度しか来ないうるう年(366日)の日に、HYが世界標準のライブレストラン「Billboard Live TOKYO」でプレミアムライブ「HY 366DAYS Premium Live at Billboard Live TOKYO -2024.02.29-」を開催した。FODでは、この日行われた1st Stage / 2nd Stageの2公演を特別編集配信する。HYは、2000年に沖縄県で結成された4人組アーティスト。Key&Vo・仲宗根泉が作詞・作曲を担当した楽曲「366日」は、かなわない恋を歌った切ない失恋ソングとして、発売から16年がたった今もなお世代を越えて多くの人に愛され、多くのアーティストたちにもカバーされ歌い継がれている。今回配信する『HY 366DAYS Premium Live at Billboard Live TOKYO -2024.02.29-』は、ニューバージョンとなる「366日(Official Duet ver.)」が初披露されたライブだ。この曲は現在配信中で、フジテレビで4月期に放送される月9ドラマ『366日』の主題歌となっており、ドラマは楽曲に着想を得た広瀬アリス主演のオリジナルラブストーリーとなっている。そして「HY SKY Fes 2024」は、“子供たちが夢を見つける場所をつくる。家族を繋げる場所をつくる”をテーマに、今回で5回目の開催となるHY主催の音楽フェス。沖縄では異例の動員を誇っている。会場は緑に囲まれた海のそばの広大な公園となり、参加者は豊かな自然を感じながら、出演者のステージを楽しむことができる。出演アーティストは、以下の通り。・3月22日:前夜祭HY / 由薫・3月23日:DAY1HY / 加藤ミリヤ / 水曜日のカンパネラ / スガ シカオ with FUYU / DISH// /槇原敬之 / MONGOL800 / MASA MAGIC / (OA)冨岡愛・3月24日:DAY2Awich / HY / 川崎鷹也 / 氣志團 / 肝高の阿麻和利 / ちゃんみな / MONKEY MAJIK / ありんくりん / MASA MAGIC / (OA)名無し之太郎