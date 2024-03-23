Îó¼ÖÆâ¤Ï¥ê¥ó¥°¤À!!¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡¦¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡¡¡Ö´ØÅ´¥×¥í¥ì¥¹¡×Íè·î³«ºÅ¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë
¡ÖÀÖ¥³¡¼¥Ê¡¼¡¦¥¿¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¡´ØÅìÅ´Æ»¡õ¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹!!¡×¡£ÆÃÊÌÎó¼ÖÆâ¤Ç¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Ê¤¬¤é¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¹Ë°ú¤¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Îó¼Ö¡×¤¬¡¢°ñ¾ë¸©¤Î´ØÅìÅ´Æ»¾ïÁíÀþ¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£¥´¥ó¥°¤Ï2024Ç¯£´·î14Æü13»þ10Ê¬!!
ºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ»¤äË¶¶Å´Æ»¤È¤¤¤Ã¤¿»äÅ´¤Î¤Û¤«¡¢2023Ç¯£¹·î¤Ë¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÇÂßÀÚ¼ÖÎ¾¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÎó¼Ö¥×¥í¥ì¥¹¡×¡£´ØÅìÅ´Æ»¤Ï¾ïÁíÀþ³«¶È110¼þÇ¯µÇ°¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö´ØÅ´¥×¥í¥ì¥¹¡×¡£1980Ç¯Âå¤ËÌ¾¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿¡¢Ä¹ÂåÀé¼ï¤µ¤ó¤¬2014Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ìó10¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏºÌ±©¾¢¡¢ÅíÌîÈþºù¡¢Maria¤Ê¤É¤ÎÁª¼ê¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£
ÅöÆü¤Ï13»þ10Ê¬¡¢Î×»þÆÃÊÌÎó¼Ö¤Ç¼è¼ê¤òÈ¯¼Ö¡£¥ê¥ó¥°¤Î¤Ê¤¤Îó¼ÖÆâ¤Ç¤Îà¾ì³°ÍðÆ®¡Ê¡©¡Ëá¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢14»þ¤Ë¾ïÁí»Ô¤Î¿å³¤Æ»¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡£¼ÖÎ¾¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÎó¼Ö¤Î¹Ë°ú¤¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÎó¼Ö±¿Å¾ÂÎ¸³¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¡¦¸òÎ®²ñ¤Ê¤É¤Ç»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
µ¢Ï©¤Ï16»þ¤Ë¼ÖÎ¾´ðÃÏÈ¯¡£Áª¼ê¤â¸ò¤¨¤¿¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¥Ä¥¢¡¼·Á¼°¤Ç¡¢Êç½¸80¿Í¡ÊÂç¿Í60¿Í¡¢»Ò¤É¤â20¿Í¡Ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÀìÍÑ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡£¼ÖÎ¾¤Ë¤ÏÆÃÀ½¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸