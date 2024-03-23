¡ÚÆüËÜ¸ì¤ÈÆÉ¤ßÊý¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡Û°ì½Ö¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Ã¤Æ¡©
¡ÖK-POP¤Î²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì£±Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£Ãø¼Ô¤Ï·î´ÖºÇ¹â180ËüPV¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥ë¥°¥Î¡¼¥È¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¡£º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜÊ¸¤«¤é°ìÉôºÆÊÔ½¸¡¦È´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¸ì¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸È¯²»¡¢Æ±¤¸°ÕÌ£¤ÎÃ±¸ì¤¬¤¢¤ë¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÏÆüËÜ¸ì¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÆüËÜ¸ì¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÈ¯²»¤ÎÃ±¸ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ë¡Ê´Ú¹ñÆÃÍ¤ÎÊ¸»ú¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´Á»ú¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢´Á»úÍ³Íè¤ÎÃ±¸ì¡Ê´Á»ú¸ì¡Ë ¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤È°ÕÌ£¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¡Ö¥³¥½ㇰ¥É¥í¡Ê고속도로¡Ë¡×¤È¸À¤¤¡¢È¯²»¤Þ¤Ç¤Û¤Ü°ì½ï¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö·×»»¡×¤Ï¡Ö¥±¥µ¥ó¡Ê계산¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö»ÔÌ±¡×¤Ï¡Ö¥·¥ß¥ó¡Ê시민¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¹âÂ®Æ»Ï© ¡¡¥³¥½ㇰ¥É¥í¡Ê고속도로¡Ë
¢»ÔÌ±¡¡ ¥·¥ß¥ó¡Ê시민¡Ë
£·×»»¡¡¥±¥µ¥ó¡Ê계산¡Ë
¤°ÕÌ£¡¡¥¦¥£¥ß¡Ê의미¡Ë
¥±¿Æ°¡¡¥¦¥ó¥É¥ó¡Ê운동¡Ë
¦°Â¿´¡¡¥¢¥ó¥·ㇺ¡Ê안심¡Ë
§ÌóÂ«¡¡¥äㇰ¥½ㇰ¡Ê약속¡Ë
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â°ìÅÙ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ö¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡Ê감사합니다¡Ë¡×¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¡¢´Á»úÍ³Íè¤Î¸ÀÍÕ¤Î¡Ö´¶¼Õ¡§¥«¥à¥µ¡Ê감사¡Ë¡×¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ï¥à¥Ë¥À¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ÇÍ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¡Á¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò´ÊÃ±¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´Ú¹ñ¸ì¤Ï´Á»úÍ³Íè¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¸ÇÍ¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Á»úÍ³Íè¤Î¸ÀÍÕ¡Ê´Á»ú¸ì¡Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÈÆÉ¤ß¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤Ã±¸ì¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¾¯¤·¤º¤Ä´Ú¹ñ¸ì¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
--------------------------------------------------------
¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì£±Ç¯À¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ëÃ±¸ì¡¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£