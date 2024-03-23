¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óº¤ÏÇ¡¡ËÌÄ«Á¯¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¥É¥¿¥¥ã¥ó·à¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ö¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¡×¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤«
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Ê£Æ£Á¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢Åö½é¤ÏÊ¿¾í³«ºÅ¤À¤Ã¤¿£²£¶Æü¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¤ÎÆüËÜ¡½ËÌÄ«Á¯Àï¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£²£±Æü¤ÎËÌÄ«Á¯Àï¡Ê¹ñÎ©¡Ë¤Ç£±¡½£°¤È²÷¾¡¤·¤¿¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯Â¦¤Î°Õ¸þ¤ÇÊ¿¾í³«ºÅ¤¬¾ÃÌÇ¡£ÂåÂØÃÏ¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¬·ë¶ÉÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡£¾×·â¤Î¥É¥¿¥¥ã¥ó·à¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ëÉÛÀÐ¤È¤Î´ÑÂ¬¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£²£±Æü¤ËÂç¤¤¯»öÂÖ¤¬Æ°¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾¡Íø¸å¤Ë¡¢£Ê£Æ£Á¤ÎÅÄÅè¹¬»°²ñÄ¹¤¬ËÌÄ«Á¯Â¦¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤êÊ¿¾í³«ºÅ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÊó¹ð¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë·à¾É·¿ÍÏ·ìÀ¥ì¥ó¥µµå¶Ý´¶À÷¾É¤ò·Ù²ü¤·¤¿ËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÅö½éÄ´À°ÃÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÇÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡££Ä£ÆÃ«¸ý¾´¸ç¡Ê¥¢¥ë¥é¥ä¥ó¡Ë¤¬¡Ö¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤ÉÁª¼ê¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÎý½¬¸å¡¢¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Á£Æ£Ã¡Ë¤«¤é¤ÎÄÌÃ£¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£Ê£Æ£Á¤¬£²£¶Æü¤Î»î¹çÃæ»ß¤òÈ¯É½¡£¥Á¡¼¥à¤Ï²ò»¶¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÆü¡Ê£²£±Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤ä²þÁ±ÅÀ¤ò½¤Àµ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤ÎÃ´Åö°Ñ°÷²ñ¤¬·èÄê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡££¹·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºÇ½ªÍ½Áª¤Þ¤Ç¤Ë¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢Ë×¼ý»î¹ç¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ïµ¬Ìó¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Î£³¡½£°¤Ç¤ÎÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÆ°¤¤ÎàÍ½Ãûá¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸ÞÎØ¤ä£×ÇÕ¤Ê¤É¹ñºÝÂç²ñ¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ï£×ÇÕÍ½Áª¤ÎÊ¿¾í³«ºÅ¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£ÈãÈ½¤ò³Ð¸ç¤ÇÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËËÉ±Ö¾å¤ÎÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀ¯¼£Åª¤ÊÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Èº£¸å¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯²Æ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ò¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤òÍýÍ³¤ËÉÔ»²²Ã¡££²£²Ç¯£²·î¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¡ÖºöÆ°¡×¤ÈÀ¯¼£ÅªÍýÍ³¤âÉÕ¤·¤Æ¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºò½©¤Î¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤ËÉüµ¢¡£¤À¤¬º£²ó¡¢¹ñ¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿£×ÇÕÍ½Áª¤ÎÊ¿¾í³«ºÅ¤ò¼«¤é¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤òºÆ¤ÓÅ¾´¹¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡Ê£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÉ±Ö¤â¤½¤Î°ì¤Ä¡£¸ÞÎØ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥È¥³¥¸¥é¥ß¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¡£¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ËÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÏËÉ±Ö¤Ë¿À·Ð¤òÀí¤é¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÞÎØ»²²Ã¤ò¾Ã¶ËÅª¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤«¤é²¿¤é¤«¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê»×ÏÇ¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë¥É¥¿¥¥ã¥óÁûÆ°¤Ïº¬¤¬¿¼¤½¤¦¤À¡£