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＜『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -New Encounter-＞〈大阪〉2024年4月4日(木)〜4月7日(日) ＠COOL JAPAN PARK OSAKA WW ホール原作：EVIL LINE RECORDS【キャスト】・イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!“山田 一郎:石川 凌雅山田 二郎:松岡 拳紀介山田 三郎:高野 渉聖・ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW“碧棺 左馬刻:植原 卓也入間 銃兎:YUKI毒島 メイソン 理鶯:益永 拓弥・シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”飴村 乱数:三井 淳平夢野 幻太郎:今井 俊斗有栖川 帝統:木津谷 泰勇・シンジュク・ディビジョン“麻天狼”神宮寺 寂雷:小波津 亜廉伊弉冉 一二三:安藤 夢叶観音坂 独歩:中下 雄貴・オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”白膠木 簓:北出 流星躑躅森 盧笙:飯田 寅義天谷奴 零:喜史川 大私・ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”波羅夷 空却:中西 智也四十物 十四:酒寄 楓太天国 獄:中塚 皓平チケット・公演に関するお問い合わせ ：TEL:03-6265-3201(平日 12:00~17:00)主催 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会公式サイト:https://hypnosismic-stage.com/公式 X:https://twitter.com/hm_rtstage (#ヒプステ)