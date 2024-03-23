BMK、5人体制ラストの配信シングル「FLY & GO NOW」を4/3リリース
BMKが、4月3日に配信シングル「FLY & GO NOW」をリリースする。「自分の第一次感情に寄り添って、生の感情を最大限に感じよう。今観れる景色を、最後の1秒まで。」そんなメッセージが込められた5人体制でのラストシングルとなる。
またLINE MUSICでの楽曲再生キャンペーンの実施も決定。LINE MUISCで「FLY & GO NOW」を聴くと、再生回数に応じて今回だけのスペシャルなプレゼントがもらえる。
リリース情報
2024年4月3日(水)発売
ライブ・イベント情報
日程：2024年4月27日
時間：16:45開場／17:30開演
※「FLY & GO NOW賞」特典会の時間は追ってお知らせします
会場：Niterra 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
(愛知県名古屋市中区金山一丁目5番1号)
https://bmk-official.com/contents/730042
リリース情報
2024年3月27日(水)発売
\8,000+税 (税込価格\8,800) / VIXL-446
＜収録予定内容＞
■LIVE本編
M1.TOP OF TOP
M2.Monster G
M3.BIG RAGE
M4.UNITE!
M5.そいじゃレベルアップ
M6.ゴリゴリサバンナロード
M7.バリガチタッチダウン!!
M8.Alright!!
M9.アッカンワラベー
M10.Beat Monster
M11.メドレー (がけっぷち純情・えいやッ喝采・不肖この俺、イバランナー・ラブエンX)
M12.Disconnection
M13.RED ZONE
M14.ナガレボシ
M15.巣立ちAway
M16.ヒカリフル
M17.Original Future
M18.だって今日まで恋煩い
M19.ワイルドジャーニー
M20.モンスターフライト
M21.恋華火
M22.ＢＬＡＺＩＮＧ!!!!!
M23.ありがとうの音。
M24.HOME TOWN
■メイキング映像（収録予定）
■フォトブック付（豪華ブックレット）
■コント映像（収録予定）
ライブ・イベント情報
〈大阪〉2024年4月4日(木)〜4月7日(日) ＠COOL JAPAN PARK OSAKA WW ホール
原作：EVIL LINE RECORDS
【キャスト】
・イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!“
山田 一郎:石川 凌雅
山田 二郎:松岡 拳紀介
山田 三郎:高野 渉聖
・ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW“
碧棺 左馬刻:植原 卓也
入間 銃兎:YUKI
毒島 メイソン 理鶯:益永 拓弥
・シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”
飴村 乱数:三井 淳平
夢野 幻太郎:今井 俊斗
有栖川 帝統:木津谷 泰勇
・シンジュク・ディビジョン“麻天狼”
神宮寺 寂雷:小波津 亜廉
伊弉冉 一二三:安藤 夢叶
観音坂 独歩:中下 雄貴
・オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”
白膠木 簓:北出 流星
躑躅森 盧笙:飯田 寅義
天谷奴 零:喜史川 大私
・ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”
波羅夷 空却:中西 智也
四十物 十四:酒寄 楓太
天国 獄:中塚 皓平
チケット・公演に関するお問い合わせ ：TEL:03-6265-3201(平日 12:00~17:00)
主催 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会
公式サイト:https://hypnosismic-stage.com/
公式 X:https://twitter.com/hm_rtstage (#ヒプステ)
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