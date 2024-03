BMKが、4月3日に配信シングル「FLY & GO NOW」をリリースする。「自分の第一次感情に寄り添って、生の感情を最大限に感じよう。今観れる景色を、最後の1秒まで。」そんなメッセージが込められた5人体制でのラストシングルとなる。またLINE MUSICでの楽曲再生キャンペーンの実施も決定。LINE MUISCで「FLY & GO NOW」を聴くと、再生回数に応じて今回だけのスペシャルなプレゼントがもらえる。

配信シングル「FLY & GO NOW」2024年4月3日(水)発売

<BMK the LA5T LIVE〜オレらが一番燃えてるぜ!!!!!〜>日程:2024年4月27日時間:16:45開場/17:30開演※「FLY & GO NOW賞」特典会の時間は追ってお知らせします会場:Niterra 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール(愛知県名古屋市中区金山一丁目5番1号)https://bmk-official.com/contents/730042

BMK LIVE Blu-ray『BMK LIVE 2023〜ATTENTION Please!!!!!』2024年3月27日(水)発売\8,000+税 (税込価格\8,800) / VIXL-446<収録予定内容>■LIVE本編M1.TOP OF TOPM2.Monster GM3.BIG RAGEM4.UNITE!M5.そいじゃレベルアップM6.ゴリゴリサバンナロードM7.バリガチタッチダウン!!M8.Alright!!M9.アッカンワラベーM10.Beat MonsterM11.メドレー (がけっぷち純情・えいやッ喝采・不肖この俺、イバランナー・ラブエンX)M12.DisconnectionM13.RED ZONEM14.ナガレボシM15.巣立ちAwayM16.ヒカリフルM17.Original FutureM18.だって今日まで恋煩いM19.ワイルドジャーニーM20.モンスターフライトM21.恋華火M22.BLAZING!!!!!M23.ありがとうの音。M24.HOME TOWN■メイキング映像(収録予定)■フォトブック付(豪華ブックレット)■コント映像(収録予定)

ライブ・イベント情報



<『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -New Encounter->〈大阪〉2024年4月4日(木)〜4月7日(日) @COOL JAPAN PARK OSAKA WW ホール原作:EVIL LINE RECORDS【キャスト】・イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!“山田 一郎:石川 凌雅山田 二郎:松岡 拳紀介山田 三郎:高野 渉聖・ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW“碧棺 左馬刻:植原 卓也入間 銃兎:YUKI毒島 メイソン 理鶯:益永 拓弥・シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”飴村 乱数:三井 淳平夢野 幻太郎:今井 俊斗有栖川 帝統:木津谷 泰勇・シンジュク・ディビジョン“麻天狼”神宮寺 寂雷:小波津 亜廉伊弉冉 一二三:安藤 夢叶観音坂 独歩:中下 雄貴・オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”白膠木 簓:北出 流星躑躅森 盧笙:飯田 寅義天谷奴 零:喜史川 大私・ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”波羅夷 空却:中西 智也四十物 十四:酒寄 楓太天国 獄:中塚 皓平チケット・公演に関するお問い合わせ :TEL:03-6265-3201(平日 12:00~17:00)主催 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会公式サイト:https://hypnosismic-stage.com/公式 X:https://twitter.com/hm_rtstage (#ヒプステ)