ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö¡Ø¤ß¤ó¤ÊÁêÅö¤ä¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×»°ÂåÌÜJSB¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ä¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÈë¤á¤¿Ì¥ÎÏ¤ä¶¯¤µ¤ËÇ÷¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow¡×¡ÊËè½µÆüÍË 11:30¡Á11:55¡Ë¡£
3·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥²¥¹¥È¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡Ê°Ê²¼¡¢»°ÂåÌÜJSB¡Ë¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¡¢º£»ÔÎ´Æó¤µ¤ó¡¢ØMI¤µ¤ó¡£
3·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥í¤Ç¤âÂç³èÌö¤Î3¿Í
·ëÀ®¤«¤é14Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢»°ÂåÌÜJSB¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ìÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¤Ï3·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢¼«¿®½é¤Î¥½¥í¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖTakanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îº£»ÔÎ´Æó¤µ¤ó¤â¡¢4·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ÖRYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2024 RILY'S NIGHT¡¿LOST"R¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¡Ê¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¤Î¡Ë¥Ð¥é¥ó¥¹Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢3¿Í¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
´äÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Öº£Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î½àÈ÷»ö¤âÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ï¤É¤¦À°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£
ØMI¤µ¤ó¤Ï¡Ö»þ´ü¤Ë¤è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖË½°ûË½¿©¤¹¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼Á°¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿ÈÂÎ¤òÄÉ¤¤¹þ¤à´ü´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡È¤¤¤Ä¤â¤¤¤ë¿Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎNAOTO¤µ¤ó¡£ØMI¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ä¥¢¡¼Á°¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢»þ´ü¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¤¢¤Þ¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ë¹¤¤²ñ¾ì¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤ò¡Ø¤¤¤é¤Í¡¼¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊÃ¦¤¤¤À¡Ë¤È¤¤Î¡¢¡Ø¤³¤ì¡¢¤ß¤ó¤ÊÁêÅö¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤è¤Í⁉¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢3¿Í¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ð¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢3¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¡¢º£»Ô¤µ¤ó¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤Î1¶Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó3·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤â¡¢»°ÂåÌÜJSB¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¡¢º£»ÔÎ´Æó¤µ¤ó¡¢ØMI¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
3·î17Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7598
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË11:30¡Á11:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ
3·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥²¥¹¥È¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡Ê°Ê²¼¡¢»°ÂåÌÜJSB¡Ë¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¡¢º£»ÔÎ´Æó¤µ¤ó¡¢ØMI¤µ¤ó¡£
¢¡¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥í¤Ç¤âÂç³èÌö¤Î3¿Í
·ëÀ®¤«¤é14Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢»°ÂåÌÜJSB¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ìÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¤Ï3·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢¼«¿®½é¤Î¥½¥í¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖTakanori Iwata LIVE TOUR 2024 "ARTLESS"¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îº£»ÔÎ´Æó¤µ¤ó¤â¡¢4·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ÖRYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2024 RILY'S NIGHT¡¿LOST"R¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¡Ê¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¤Î¡Ë¥Ð¥é¥ó¥¹Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢3¿Í¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
´äÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Öº£Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î½àÈ÷»ö¤âÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ï¤É¤¦À°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£
ØMI¤µ¤ó¤Ï¡Ö»þ´ü¤Ë¤è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖË½°ûË½¿©¤¹¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼Á°¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿ÈÂÎ¤òÄÉ¤¤¹þ¤à´ü´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡È¤¤¤Ä¤â¤¤¤ë¿Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎNAOTO¤µ¤ó¡£ØMI¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ä¥¢¡¼Á°¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢»þ´ü¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¤¢¤Þ¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ë¹¤¤²ñ¾ì¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤ò¡Ø¤¤¤é¤Í¡¼¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊÃ¦¤¤¤À¡Ë¤È¤¤Î¡¢¡Ø¤³¤ì¡¢¤ß¤ó¤ÊÁêÅö¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤è¤Í⁉¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢3¿Í¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ð¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢3¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¡¢º£»Ô¤µ¤ó¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤Î1¶Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó3·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤â¡¢»°ÂåÌÜJSB¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¡¢º£»ÔÎ´Æó¤µ¤ó¡¢ØMI¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
3·î17Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7598
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯3·î25Æü¡Ê·î¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË11:30¡Á11:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/flow/