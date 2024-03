MLB史上初となる韓国でのシーズン開幕戦直前に、スポンサー契約を結ぶニューバランスが大谷翔平のシグネチャーロゴを発表。マイケル・ジョーダンの“ジャンプマンロゴ”に並ぶ象徴となるか注目されている。

大谷翔平と山本由伸が加入したロサンゼルス・ドジャースと、松井裕樹が加入したダルビッシュ有所属のサンディエゴ・パドレスの韓国でのシーズン開幕戦を前に、ニューバランス(NB)がX(旧ツイッター)で大谷翔平のシグネチャーロゴを発表した。



大谷自身もインスタグラムでメイキング動画を公開すると、「かっこよ〜」「再現度が凄い、大谷クンその物」「井上(雄彦)先生の絵にみえる!」「バスケはジョーダンで、野球は大谷!!」「エアジョーダンのマークみたいに後世に好かれると思う!」「NIKEがマイケル・ジョーダンならNBは大谷翔平」など多くのコメントが寄せられた。

シグネチャーロゴは、大谷が一塁ベースを回った様子のスケッチとなっており、大谷はロゴの発表に際して、「この特別なロゴをついに公開できることは、僕にとって本当にエキサイティングな瞬間です。このロゴは、僕の野球人生における歩みを視覚的に表現したもので、このロゴを世界と共有できることに興奮しています。また、2024年のシーズン中に明らかになる今後のプロジェクトでも、このロゴを使うことを楽しみにしています」とコメントしている。

