aikoが、45枚目のシングル「相思相愛」を5月8日にリリースすることが決定した。表題曲の「相思相愛」は、4月12日公開の劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の主題歌となっている。前作「星の降る日に」から約半年ぶりのシングルリリースとなる今作の初回限定仕様盤には、<aiko Live Tour「Love Like Pop vol.23」>@2023.9.27.wed NHKホールの映像が収録されたBlu-ray又はDVDが付属される。<Love Like Pop vol.23>は、全国19箇所、全30公演を回ったホールツアーで、約半年間に渡って開催されたロングツアーだ。

45th Single「相思相愛」

発売日:2024年5月8日(水)

予約: https://aiko.lnk.to/45thSG



■初回限定仕様盤A (CD+Blu-ray)

品番:PCCA-15029

価格:3,850円(税込)



■初回限定仕様盤B(CD+DVD)

品番:PCCA-15030

価格:3,850円(税込)



■通常仕様盤 (CD Only)

品番:PCCA-15031

価格:1,320円(税込)



※初回限定仕様盤:カラートレイ&三方背ケース仕様



【CD収録内容】

「相思相愛」ほか

※CD収録内容は後日発表



【Blu-ray/DVD収録内容】

aiko Live Tour「Love Like Pop vol.23」@2023.9.27.wed NHKホール

01.号泣中

02.荒れた唇は恋を失くす

03.ぶどうじゅーす

04.恋堕ちる時

05.あの子の夢

06.いつ逢えたら

07.蝶々結び

08.milk

09.ワンツースリー

10.のぼせ

11.KissHug

12.あかときリロード

13.58cm

14.シアワセ

15.気付かれないように

16.アップルパイ

17.あたしの向こう

18.ハナガサイタ

19.玄関のあとで

20.さらば!

21.メロンソーダ



特典映像:

・25th anniversary day behind the scenes

・2023 X’mas Live〜すべての夜director’s cut〜

・副音声:aiko Commentary



【45th Single「相思相愛」初回限定仕様盤】

予約購入先着特典:パスステッカー



関連リンク

◆aiko オフィシャルサイト

特典映像として、昨年デビュー25周年を迎えたaikoのスペシャルバックステージ映像「25th anniversary day behind the scenes」と、2023年12月24日に実施したファンクラブ「Baby Peenats」&モバイルサイト「Team aiko」会員限定クリスマス生配信より「2023 X’mas Live〜すべての夜director’s cut〜」が収録される。また、初回限定仕様盤はカラートレイ仕様となり、全国のCDショップやオンラインショップで予約購入すると、先着で<Love Like Pop vol.23>のパスステッカーが付いてくるとのこと。さらに、初回限定仕様盤と通常仕様盤のジャケット写真と新しいアーティスト写真が公開された。多重露光により映し出される光の粒と、儚げなaikoの表情が相まって、幻想的な写真となっている。アーティスト写真は、メランコリーでエモーショナルな雰囲気が醸し出されている。なお、収録曲等の詳細は追って発表される。