JO1の大型展覧会「JO1 Exhibition “JO1 in Wonderland!”」が3月1日より六本木ヒルズ森タワー52階・東京シティビューにて開催。開幕前日には、JO1がプレス内覧会に出席し実際に展覧会を体験した。この展覧会はJO1と生み出した不思議な体験型空間。7つに分かれた各エリアでは、メンバーがトランプになって飾られたメリーゴーランドや、トリックアートになったフォトスポット、これまでのヒストリーと衣装の展示など、イヤフォンから流れる音楽やボイスメッセージでメンバーと一緒に遊んでいるかのように各展示を楽しめる。

<JO1 Exhibition「JO1 in Wonderland!」>

【期間】 2024年3月1日(金)〜5月6日(月・祝)

※開催期間中無休、日時指定制



【時間】 10:00〜22:00(最終入館 21:00)



【会場】 東京シティビュー (六本木ヒルズ森タワー52階)

※住所:東京都港区六本木6-10-1



【料金】 前売・当日共通

(1)一般:2,200円(税込)

(2)高校生・大学生:1,500円(税込)

(3)子供(4歳〜中学生):900円(税込)

※3歳以下無料

※18歳以上の保護者1名による同伴が必要です。

(4)シニア(65歳以上):1,900円(税込)

※障がい者手帳をお持ちの方もチケットが必要です。障がい者手帳をお持ちの方の介助者1名様のみ無料です

※学生、シニアはご来館時に身分証をご提示いただく場合があります。



チケット販売の詳細は、公式ホームページ( https://jo1-in-wonderland2024.jp )をご参照ください。



■主催:JO1 Exhibition”JO1 in Wonderland!” 製作委員会

■注意事項

※展覧会の内容・会期等が変更になる場合がございます。最新情報は展覧会公式サイトをご確認ください。

※混雑状況によりチケットの引換、入館、また一部のエリアへのご入場まで待ち時間が発生する場合がございます。

※会場内では一部のエリアのみ撮影が可能です。詳細は会場にてご確認ください。撮影の際は、周囲のお客様にご配慮いただくとともに、係員の指示に従ってください。

※会場内では係員の指示に従い、他の観覧者に迷惑のかからぬようお願いいたします。



その他公演に関する注意事項は、公式ホームページ( https://jo1-in-wonderland2024.jp )をご参照ください。

目玉であるライブエリアでは、ここでしか見られないライブ映像をまるで最前列で見ているような感覚で体験可能。本展覧会のテーマソングであり、メンバーの川西拓実が作詞・作曲すべてをプロデュースした楽曲「HAPPY UNBIRTHDAY」のパフォーマンスを楽しむことができる。今回は、メンバーが展覧会を体験した様子をレポー トする。◆ ◆ ◆【イントロダクション】「JO1 Exhibition “JO1 in Wonderland!”」の入口となるイントロダクションには、 メンバー直筆の招待状が。仕上げとしてメンバーがサインやコメントを額縁内に思い思いに書き込み。招待状を作った時点では 展示の予定がなかったとのことで、金城碧海は「僕が飾ったほうがいいと提案したから採用された」と自慢げな様子。さらに「LocatoneTM(ロケトーン)」アプリと連動させて、イヤフォンを装着すると木全翔也は「え、今の誰の声!?」とキョロキョロとしながら臨場感に驚きのリアクション。さらに、與那城奨は「蓮やば!」と川尻蓮の意外なボイスに大爆笑。【RIDE1 -Welcome to INFINITY】トランプになったJO1が飾られたメリーゴーランドが象徴的なこのエリアでは、白岩瑠姫が入るやいなや「景色よすぎ!」と感動。川尻は「夜景が絶対綺麗だから夜にも来たいな〜」とつぶやきいた。さらにここでは、壁にあるQRコードを読み込むと、メンバーそれぞれのボイスメッセージが。最初にこのQRに気づいた金城は、豆原一成のメッセージを聞きながらひとりで大爆笑。これを遠くから見ていた川西拓実は「やばいやつおる!」と思わずツッコミ。聞きたいと誘われてやってきた豆原と河野純喜は 「雰囲気ぶち壊されてる!」、川尻蓮は「豆原すぎるな〜」と リアクション。奥に進んだコラージュ壁では、鶴房汐恩が自身の顔を指差し「水色のアイラインをしてます」とアピールすると、佐藤景瑚が「メイクかわいいね」と絶賛。ここでは、動きに合わせ効果音が鳴る仕掛けがあり、イヤフォンから流れる曲に合わせて踊り出し、不思議な効果音を楽しむメンバーたち。川西はサインを書いているときにこの効果音に気づき、木全に「ジャンプしてみ」とレクチャー。 ぴょんぴょんと飛び跳ねながら楽しんでいた。【ROAD -KIZUNA FOREST】大きな本の中に迷い込むと、デビューからこれまでのヒストリーが衣装とともに展示されたエリアへ。ボイスでJO1と一緒に振り返りながら、JO1とJAM(ファンネーム)との絆を再確認できる。大平祥生は「懐かしい〜」としみじみ。そこに佐藤がやってきて、オーディションの頃の写真を見ると、4年前のあどけない姿に「これ誰!?」「細い!」などとツッコミはじめ、メンバー全員を巻き込んでこれまでの自分たちを振り返る。展示された衣装には、「こんな近くで見れるのすごくない?」と河野が驚き。ここまで間近で 見られる衣装展示は貴重だ。【LIVE -Go to the TOP!】今回の目玉とも言えるこのエリアでは、ここでしか見られないライブをまるで最前列で ライブを観ているかのように楽しむことができる。メンバーが全員揃ってライブがスタートすると、歓声を出して盛り上がる金城や、静かにパフォーマンスを確認する川尻。メンバーのパフォーマンスを褒めながら一緒に踊る豆原や、 臨場感のある映像やメンバーの仕草に感心する川西など、JO1自身も完成した映像を観て大興奮の様子。川西が作詞作曲を手がけた展覧会テーマソング「HAPPY UNBIRTHDAY」だけではなく、かわいらしい パフォーマンスが魅力的なもう1曲も見ることができるのでお楽しみに。【RIDE2 -Wonderland to REAL】カフェになったこのエリアでは、トリックアートで記念撮影。代わるがわるメンバー同士での写真撮影が行われ、誰が一番上手に撮れるか挑戦。イヤフォンから聞こえるコメントに「なんかすごい乾杯してくれてる!」と 與那城のテンションが上がる一方で、鶴房は「俺こんなことしゃべったっけ?」と驚きの様子。川尻と白岩は「JAMだったらこんな風に写真撮るんじゃない?」と想像しながら楽しんでいた。【未完成エリア】ここはJO1へのメッセージで想いを伝え、完成させていく場所。JO1からのメッセージも隠されている。意外なところに直筆サインもあるかもしれない。【JO1 MART in Wonderland!】CDを売らないCDショップ「JO1 MART」が復活。「HAPPY UNBIRTHDAY」が聞ける“CDアイテム”を手に入れられるのはここだけ。佐藤はトランプを見て「絶対これほしい!」とゲット。チェンジングカードはメンバーがそれぞれ描いたラクガキがかわいいグッズ。白岩は「俺のかわいくない?」と得意げ。最後はカウンターの中に入ってお店風のコントが始まってしまったため、メンバー体験はこれにて終了となった。(c)LAPONE Entertainment◆<JO1 Exhibition「JO1 in Wonderland!」>公式サイト