ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ小売売上高（1月）

予想 -0.3% 前回 0.9%（前月比)

予想 -0.3% 前回 0.6%（コア・前月比)



22:00

パウエルFRB議長「Fed Listens：パンデミック後の経済」開会挨拶

ジェファーソンFRB副議長、ボウマンFRB理事が講演



ナーゲル独連銀総裁、イベント「デジタル化と金融の未来」開会挨拶



23日

1:15

バーFRB副議長、討論会参加（質疑応答あり）



2:00

レーンECBチーフエコノミスト、インフレと金融政策について講演



2:30

センテノ・ポルトガル中銀総裁、ポルトガル経済の課題について講演



5:00

ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融に関する討論会参加（質疑応答あり）



※予定は変更されることがあります。

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