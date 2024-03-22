ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ小売売上高（1月）
予想 -0.3% 前回 0.9%（前月比)
予想 -0.3% 前回 0.6%（コア・前月比)
22:00
パウエルFRB議長「Fed Listens：パンデミック後の経済」開会挨拶
ジェファーソンFRB副議長、ボウマンFRB理事が講演
ナーゲル独連銀総裁、イベント「デジタル化と金融の未来」開会挨拶
23日
1:15
バーFRB副議長、討論会参加（質疑応答あり）
2:00
レーンECBチーフエコノミスト、インフレと金融政策について講演
2:30
センテノ・ポルトガル中銀総裁、ポルトガル経済の課題について講演
5:00
ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融に関する討論会参加（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。
カナダ小売売上高（1月）
予想 -0.3% 前回 0.9%（前月比)
予想 -0.3% 前回 0.6%（コア・前月比)
22:00
パウエルFRB議長「Fed Listens：パンデミック後の経済」開会挨拶
ジェファーソンFRB副議長、ボウマンFRB理事が講演
ナーゲル独連銀総裁、イベント「デジタル化と金融の未来」開会挨拶
23日
1:15
バーFRB副議長、討論会参加（質疑応答あり）
2:00
レーンECBチーフエコノミスト、インフレと金融政策について講演
2:30
センテノ・ポルトガル中銀総裁、ポルトガル経済の課題について講演
5:00
ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融に関する討論会参加（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。