21:30
カナダ小売売上高（1月）
予想　-0.3%　前回　0.9%（前月比)　
予想　-0.3%　前回　0.6%（コア・前月比)

22:00　
パウエルFRB議長「Fed Listens：パンデミック後の経済」開会挨拶　
ジェファーソンFRB副議長、ボウマンFRB理事が講演

ナーゲル独連銀総裁、イベント「デジタル化と金融の未来」開会挨拶

23日
1:15　
バーFRB副議長、討論会参加（質疑応答あり）

2:00　
レーンECBチーフエコノミスト、インフレと金融政策について講演

2:30　
センテノ・ポルトガル中銀総裁、ポルトガル経済の課題について講演

5:00　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融に関する討論会参加（質疑応答あり）

※予定は変更されることがあります。