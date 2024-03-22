ÂæÏÑ¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Î¥«¥é¡¼²½ÉáµÚ¤Ø Êâ¹Ô¼Ô¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò¶¯²½
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÊâ¹Ô¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¡¢ÂæÏÑ¤Î°ìÉô¸©»Ô¤Ç¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÇòÀþ¤Î´Ö¤òÎÐ¿§¤ËÅÉÁõ¤¹¤ë¡Ö¥«¥é¡¼²½¡×¤¬»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸òÄÌÉô¡Ê¸òÄÌ¾Ê¡Ë¤Ïº£¸å¡¢ÂæÏÑÃæ¤Ë¡ÖÇò¤ÈÎÐ¤Î²£ÃÇÊâÆ»¡×¤òÉáµÚ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¡£±¿Å¾¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¡¢¸ºÂ®¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
Æ±Éô¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¡ÖÆ»Ï©¸òÄÌÉ¸¼±¡¦¶è²èÀþ¡¦¿®¹æÀßÃÖµ¬Â§¡×¤Î²þÀµ°Æ¤ò¸øÉ½¡£¥¼¥Ö¥é·¿¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇòÀþ¤Î´Ö¤òÎÐ¿§¤ËÅÉÁõ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµ¬Äê¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
Æ±Éô¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¾ì½ê¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸òº¹ÅÀ¡Ê·×22Ëü9268·ï¡Ë¤Ç¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î»ö¸Î¤Î»à¼Ô¿ô¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»à¼ÔÁ´ÂÎ¤Î45¡ó¤òÀê¤á¤ë1362¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Éé½ý¼Ô¿ô¤ÏÁ´ÂÎ¤Î58¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë31Ëü1857¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
²£ÃÇÊâÆ»¤Î¥«¥é¡¼²½¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇËÌÉô¡¦´ðÎ´»Ô¡¢¿·ËÌ»Ô¡¢Åí±à»Ô¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¡¢¾´²½¸©¡¢ÆîÉô¡¦²ÅµÁ¸©¡¢¹âÍº»Ô¤Î7¸©»Ô¤Ç»î¸³Åª¤Ë¼Â»Ü¡£Æ±Éô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÎÉ¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ÎÉÔ½½Ê¬¤µ¤äÊâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤¬¤¢¤Þ¤ê¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤«¤é¶áÇ¯¡¢¡ÖÊâ¹Ô¼ÔÃÏ¹ö¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯8·î¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4¥«Ç¯¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¸òÄÌ°ÂÁ´À¯ºö¹ËÎÎ¤ÈÆ»Ï©¸òÄÌ°ÂÁ´´ðËÜË¡°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ»Ï©¸òÄÌ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÝê½Êçî¡¢Ä¥ÖáÎ÷¡¢²¦Ä«üª¡¢Å¢°Ý¿¿¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë
Æ±Éô¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¡ÖÆ»Ï©¸òÄÌÉ¸¼±¡¦¶è²èÀþ¡¦¿®¹æÀßÃÖµ¬Â§¡×¤Î²þÀµ°Æ¤ò¸øÉ½¡£¥¼¥Ö¥é·¿¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇòÀþ¤Î´Ö¤òÎÐ¿§¤ËÅÉÁõ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµ¬Äê¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
²£ÃÇÊâÆ»¤Î¥«¥é¡¼²½¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇËÌÉô¡¦´ðÎ´»Ô¡¢¿·ËÌ»Ô¡¢Åí±à»Ô¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¡¢¾´²½¸©¡¢ÆîÉô¡¦²ÅµÁ¸©¡¢¹âÍº»Ô¤Î7¸©»Ô¤Ç»î¸³Åª¤Ë¼Â»Ü¡£Æ±Éô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÎÉ¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ÎÉÔ½½Ê¬¤µ¤äÊâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤¬¤¢¤Þ¤ê¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤«¤é¶áÇ¯¡¢¡ÖÊâ¹Ô¼ÔÃÏ¹ö¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯8·î¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4¥«Ç¯¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¸òÄÌ°ÂÁ´À¯ºö¹ËÎÎ¤ÈÆ»Ï©¸òÄÌ°ÂÁ´´ðËÜË¡°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ»Ï©¸òÄÌ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÝê½Êçî¡¢Ä¥ÖáÎ÷¡¢²¦Ä«üª¡¢Å¢°Ý¿¿¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë