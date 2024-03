LE SSERAFIMが上位を席巻！2024年11週目のCIRCLEチャート週間ランキングを発表＜2024/3/10〜3/16＞

CIRCLEチャート(旧GAONチャート)が2024年11週目の週間ランキングを発表した。CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「11週目(2024年3月10日〜3月16日)のチャートでは、LE SSERAFIM、BIBI、TEMPESTが活躍した」と発表した。LE SSERAFIMは3rdミニアルバム「EASY」の収録曲「Smart」がグローバルK-POPチャート1位、タイトル曲の「EASY」が2位にランクインし、同チャートの上位圏を席巻した。「Smart」はこの世界の勝者になると宣言する彼女たちのメッセージを込めた曲だ。

BIBIは「栗羊羹」でデジタルチャート(CIRCLE指数26,812,578ポイント)、ストリーミングチャートなど6つのチャートで1位をキープ。この楽曲はチャン・ギハが作詞作曲を担当し、中毒性のある歌詞とBIBI特有の音色が調和した曲だ。アルバムチャートでは、TEMPESTの「Voyage」が114,888枚を売り上げ1位にランクイン。この作品は、TEMPESTの5枚目のミニアルバムで、タイトル曲「LIGHTHOUSE」を含む4曲が収録されている。ダウンロードチャートでは、BTSのVの「FRI(END)S」が1位を獲得。この曲はデジタルシングルとしてリリースされ、ピンク色の春とよく似合う甘い告白ソングだ。アーティストのグローバルな人気を直観的に確認することができる“ソーシャルチャート 2.0”では、FIFTY FIFTYが13週連続で1位に。MyCelebsの魅力キーワードは「上昇中の」「完璧に近いハーモニーを奏でる」「音源チャートを席巻する」などだ。11週目のソーシャルチャートで大きく上昇したアーティストは、BLACKPINKのリサだった。一方、11週目のデジタルチャート200位圏内にランクインした新曲は、18位のV「FRI(END)S」、68位のキム・チョンハ「EENIE MEENIE(Feat. HONG JOONG(ATEEZ))」、83位のRed Velvet ウェンディ「Wish You Hell」、147位のSEVENTEEN ブソクスン「The Reasons of My Smiles」などだ。

【2024年 11週目 チャート一覧】

<グローバルK-POPチャート>



1位:LE SSERAFIM「Smart」



2位:LE SSERAFIM「EASY」



3位:BIBI「栗羊羹」



4位:BTS ジョングク「Standing Next to You」



5位:TWS「plot twist(初めての出会いは計画通りにいかない)」



6位:(G)I-DLE「Fate」



7位:LE SSERAFIM「Perfect Night」



8位:BTS ジョングク「Seven(Feat. Latto)- Explicit Ver.」



9位:BTS ジミン「Like Crazy」



10位:aespa「DRAMA」



<デジタルチャート>



1位:BIBI「栗羊羹」



2位:TWS「plot twist」



3位:(G)I-DLE「Fate」



4位:LE SSERAFIM「EASY」



5位:IU「Love wins all」



6位:少女時代 テヨン「To. X」



7位:イム・ジェヒョン「雨のラプソディー」



8位:IU「Holssi」



9位:LE SSERAFIM「Perfect Night」



10位:RIIZE「Love 119」



<ダウンロードチャート>



1位:BTSのV「FRI(END)S」



2位:BIBI「栗羊羹」



3位:(G)I-DLE「Fate」



4位:Highlight「BODY」



5位:PLAVE「WAY 4 LUV」



<ストリーミングチャート>



1位:BIBI「栗羊羹」



2位:TWS「plot twist」



3位:(G)I-DLE「Fate」



4位:LE SSERAFIM「EASY」



5位:IU「Love wins all」



<アルバムチャート>



1位:TEMPEST「Voyage」



2位:Red Velvetのウェンディ「Wish You Hell」



3位:Highlight「Switch On」



4位:LUN8「BUFF」



5位:xikers「HOUSE OF TRICKY:Trial And Error」