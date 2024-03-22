LE SSERAFIMが上位を席巻！2024年11週目のCIRCLEチャート週間ランキングを発表＜2024/3/10〜3/16＞
CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「11週目（2024年3月10日〜3月16日）のチャートでは、LE SSERAFIM、BIBI、TEMPESTが活躍した」と発表した。
LE SSERAFIMは3rdミニアルバム「EASY」の収録曲「Smart」がグローバルK-POPチャート1位、タイトル曲の「EASY」が2位にランクインし、同チャートの上位圏を席巻した。「Smart」はこの世界の勝者になると宣言する彼女たちのメッセージを込めた曲だ。
アルバムチャートでは、TEMPESTの「Voyage」が114,888枚を売り上げ1位にランクイン。この作品は、TEMPESTの5枚目のミニアルバムで、タイトル曲「LIGHTHOUSE」を含む4曲が収録されている。
ダウンロードチャートでは、BTSのVの「FRI（END）S」が1位を獲得。この曲はデジタルシングルとしてリリースされ、ピンク色の春とよく似合う甘い告白ソングだ。
アーティストのグローバルな人気を直観的に確認することができる“ソーシャルチャート 2.0”では、FIFTY FIFTYが13週連続で1位に。MyCelebsの魅力キーワードは「上昇中の」「完璧に近いハーモニーを奏でる」「音源チャートを席巻する」などだ。11週目のソーシャルチャートで大きく上昇したアーティストは、BLACKPINKのリサだった。
一方、11週目のデジタルチャート200位圏内にランクインした新曲は、18位のV「FRI（END）S」、68位のキム・チョンハ「EENIE MEENIE（Feat. HONG JOONG（ATEEZ））」、83位のRed Velvet ウェンディ「Wish You Hell」、147位のSEVENTEEN ブソクスン「The Reasons of My Smiles」などだ。
【2024年 11週目 チャート一覧】
＜グローバルK-POPチャート＞
1位：LE SSERAFIM「Smart」
2位：LE SSERAFIM「EASY」
3位：BIBI「栗羊羹」
4位：BTS ジョングク「Standing Next to You」
5位：TWS「plot twist（初めての出会いは計画通りにいかない）」
6位：(G)I-DLE「Fate」
7位：LE SSERAFIM「Perfect Night」
8位：BTS ジョングク「Seven（Feat. Latto）- Explicit Ver.」
9位：BTS ジミン「Like Crazy」
10位：aespa「DRAMA」
＜デジタルチャート＞
1位：BIBI「栗羊羹」
2位：TWS「plot twist」
3位：(G)I-DLE「Fate」
4位：LE SSERAFIM「EASY」
5位：IU「Love wins all」
6位：少女時代 テヨン「To. X」
7位：イム・ジェヒョン「雨のラプソディー」
8位：IU「Holssi」
9位：LE SSERAFIM「Perfect Night」
10位：RIIZE「Love 119」
＜ダウンロードチャート＞
1位：BTSのV「FRI（END）S」
2位：BIBI「栗羊羹」
3位：(G)I-DLE「Fate」
4位：Highlight「BODY」
5位：PLAVE「WAY 4 LUV」
＜ストリーミングチャート＞
1位：BIBI「栗羊羹」
2位：TWS「plot twist」
3位：(G)I-DLE「Fate」
4位：LE SSERAFIM「EASY」
5位：IU「Love wins all」
＜アルバムチャート＞
1位：TEMPEST「Voyage」
2位：Red Velvetのウェンディ「Wish You Hell」
3位：Highlight「Switch On」
4位：LUN8「BUFF」
5位：xikers「HOUSE OF TRICKY：Trial And Error」