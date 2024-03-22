LE SSERAFIMが上位を席巻！2024年11週目のCIRCLEチャート週間ランキングを発表＜2024/3/10〜3/16＞

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CIRCLEチャート（旧GAONチャート）が2024年11週目の週間ランキングを発表した。

CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「11週目（2024年3月10日〜3月16日）のチャートでは、LE SSERAFIM、BIBI、TEMPESTが活躍した」と発表した。

LE SSERAFIMは3rdミニアルバム「EASY」の収録曲「Smart」がグローバルK-POPチャート1位、タイトル曲の「EASY」が2位にランクインし、同チャートの上位圏を席巻した。「Smart」はこの世界の勝者になると宣言する彼女たちのメッセージを込めた曲だ。

BIBIは「栗羊羹」でデジタルチャート（CIRCLE指数26,812,578ポイント）、ストリーミングチャートなど6つのチャートで1位をキープ。この楽曲はチャン・ギハが作詞作曲を担当し、中毒性のある歌詞とBIBI特有の音色が調和した曲だ。

アルバムチャートでは、TEMPESTの「Voyage」が114,888枚を売り上げ1位にランクイン。この作品は、TEMPESTの5枚目のミニアルバムで、タイトル曲「LIGHTHOUSE」を含む4曲が収録されている。

ダウンロードチャートでは、BTSのVの「FRI（END）S」が1位を獲得。この曲はデジタルシングルとしてリリースされ、ピンク色の春とよく似合う甘い告白ソングだ。

アーティストのグローバルな人気を直観的に確認することができる“ソーシャルチャート 2.0”では、FIFTY FIFTYが13週連続で1位に。MyCelebsの魅力キーワードは「上昇中の」「完璧に近いハーモニーを奏でる」「音源チャートを席巻する」などだ。11週目のソーシャルチャートで大きく上昇したアーティストは、BLACKPINKのリサだった。

一方、11週目のデジタルチャート200位圏内にランクインした新曲は、18位のV「FRI（END）S」、68位のキム・チョンハ「EENIE MEENIE（Feat. HONG JOONG（ATEEZ））」、83位のRed Velvet ウェンディ「Wish You Hell」、147位のSEVENTEEN ブソクスン「The Reasons of My Smiles」などだ。

【2024年 11週目 チャート一覧】
＜グローバルK-POPチャート＞

1位：LE SSERAFIM「Smart」

2位：LE SSERAFIM「EASY」

3位：BIBI「栗羊羹」

4位：BTS ジョングク「Standing Next to You」

5位：TWS「plot twist（初めての出会いは計画通りにいかない）」

6位：(G)I-DLE「Fate」

7位：LE SSERAFIM「Perfect Night」

8位：BTS ジョングク「Seven（Feat. Latto）- Explicit Ver.」

9位：BTS ジミン「Like Crazy」

10位：aespa「DRAMA」

＜デジタルチャート＞

1位：BIBI「栗羊羹」

2位：TWS「plot twist」

3位：(G)I-DLE「Fate」

4位：LE SSERAFIM「EASY」

5位：IU「Love wins all」

6位：少女時代 テヨン「To. X」

7位：イム・ジェヒョン「雨のラプソディー」

8位：IU「Holssi」

9位：LE SSERAFIM「Perfect Night」

10位：RIIZE「Love 119」

＜ダウンロードチャート＞

1位：BTSのV「FRI（END）S」

2位：BIBI「栗羊羹」

3位：(G)I-DLE「Fate」

4位：Highlight「BODY」

5位：PLAVE「WAY 4 LUV」

＜ストリーミングチャート＞

1位：BIBI「栗羊羹」

2位：TWS「plot twist」

3位：(G)I-DLE「Fate」

4位：LE SSERAFIM「EASY」

5位：IU「Love wins all」

＜アルバムチャート＞

1位：TEMPEST「Voyage」

2位：Red Velvetのウェンディ「Wish You Hell」

3位：Highlight「Switch On」

4位：LUN8「BUFF」

5位：xikers「HOUSE OF TRICKY：Trial And Error」