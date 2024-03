シンガー・ソングライターのaikoが、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』(4月12日公開)の主題歌シングル「相思相愛」を5月8日にリリースすることが決定し、新ビジュアルとジャケット写真が公開された。前作から約半年ぶり、通算45枚目のシングルとなる今作は、初回限定仕様盤A(CD+Blu-ray)、同B(CD+DVD)、通常盤(CD)の3形態。初回限定仕様盤の付属Blu-ray/DVDには、昨年9月27日に行われた『aiko Live Tour「Love Like Pop vol.23」』のNHKホール公演の映像が収録される。

特典映像として、昨年デビュー25周年を迎えたaikoのスペシャルバックステージ映像「25th anniversary day behind the scenes」と、クリスマスイブに実施したファンクラブ&モバイルサイト会員限定クリスマス生配信より「2023 X’mas Live〜すべての夜director’s cut〜」が収められる。あわせて公開されたアートワークは、多重露光によって映し出される光の粒と、姫カットのaikoの儚げな表情が相まって幻想的な写真に。アーティスト写真は、メランコリーでエモーショナルな雰囲気が醸し出されている。シングルの収録曲など詳細は追って発表される。■「相思相愛」初回限定仕様盤Blu-ray/DVD収録内容▼aiko Live Tour「Love Like Pop vol.23」@2023.9.27.wed NHKホール01. 号泣中02. 荒れた唇は恋を失くす03. ぶどうじゅーす04. 恋堕ちる時05. あの子の夢06. いつ逢えたら07. 蝶々結び08. milk09. ワンツースリー10. のぼせ11. KissHug12. あかときリロード13. 58cm14. シアワセ15. 気付かれないように16. アップルパイ17. あたしの向こう18. ハナガサイタ19. 玄関のあとで20. さらば!21. メロンソーダ【特典映像】・25th anniversary day behind the scenes・2023 X’mas Live〜すべての夜director’s cut〜・副音声:aiko Commentary