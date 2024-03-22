[3.22 国際親善試合(U-23)](サンガS)

※19:20開始

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 12 野澤大志ブランドン

DF 3 西尾隆矢

DF 21 バングーナガンデ佳史扶

DF 2 半田陸

DF 26 高井幸大

MF 20 平河悠

MF 19 山田楓喜

MF 6 川崎颯太

MF 7 山本理仁

FW 9 藤尾翔太

FW 14 植中朝日

控え

GK 23 小久保玲央ブライアン

GK 1 藤田和輝

DF 22 内野貴史

DF 17 大畑歩夢

DF 5 馬場晴也

DF 4 関根大輝

DF 25 鈴木海音

MF 10 佐藤恵允

MF 8 藤田譲瑠チマ

MF 24 小見洋太

MF 15 田中聡

MF 16 松木玖生

FW 11 細谷真大

FW 18 染野唯月

FW 13 荒木遼太郎

監督

大岩剛

[マリ]

先発

GK 1 ラシン・ディアラ

DF 17 アメド・ディオマンデ

DF 5 イブライマ・シセ

DF 15 シセ・モアメド・ララビ

MF 4 ママドゥ・トゥンカラ

MF 8 ブバカル・トラオレ

MF 10 ママドゥ・サンギャレ

MF 12 イスフ・ベンバ・シソコ

FW 7 ティエモコ・ディアラ

FW 24 シェイック・ウマル・アブドゥラ・フォファナ

FW 9 サマケ・ウィルソン・ラッサナ

控え

GK 16 ウマル・クリバリー

DF 2 フォデ・ドゥクレ

MF 18 ムサ・ディアキテ

MF 6 コリ・サコ

MF 19 マアマドゥ・ラミン・バ

MF 13 ブライマ・ディアラ

FW 11 イスフィ・マイガ

FW 21 シェイックナ・アマドゥ・ディアキテ

FW 14 マアマドゥ・ディアラ

FW 20 フィリー・トラオレ

監督

バダラ・アル・ディアロ