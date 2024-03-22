日本vsマリ スタメン発表
[3.22 国際親善試合(U-23)](サンガS)
※19:20開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 12 野澤大志ブランドン
DF 3 西尾隆矢
DF 21 バングーナガンデ佳史扶
DF 2 半田陸
DF 26 高井幸大
MF 20 平河悠
MF 19 山田楓喜
MF 6 川崎颯太
MF 7 山本理仁
FW 9 藤尾翔太
FW 14 植中朝日
控え
GK 23 小久保玲央ブライアン
GK 1 藤田和輝
DF 22 内野貴史
DF 17 大畑歩夢
DF 5 馬場晴也
DF 4 関根大輝
DF 25 鈴木海音
MF 10 佐藤恵允
MF 8 藤田譲瑠チマ
MF 24 小見洋太
MF 15 田中聡
MF 16 松木玖生
FW 11 細谷真大
FW 18 染野唯月
FW 13 荒木遼太郎
監督
大岩剛
[マリ]
先発
GK 1 ラシン・ディアラ
DF 17 アメド・ディオマンデ
DF 5 イブライマ・シセ
DF 15 シセ・モアメド・ララビ
MF 4 ママドゥ・トゥンカラ
MF 8 ブバカル・トラオレ
MF 10 ママドゥ・サンギャレ
MF 12 イスフ・ベンバ・シソコ
FW 7 ティエモコ・ディアラ
FW 24 シェイック・ウマル・アブドゥラ・フォファナ
FW 9 サマケ・ウィルソン・ラッサナ
控え
GK 16 ウマル・クリバリー
DF 2 フォデ・ドゥクレ
MF 18 ムサ・ディアキテ
MF 6 コリ・サコ
MF 19 マアマドゥ・ラミン・バ
MF 13 ブライマ・ディアラ
FW 11 イスフィ・マイガ
FW 21 シェイックナ・アマドゥ・ディアキテ
FW 14 マアマドゥ・ディアラ
FW 20 フィリー・トラオレ
監督
バダラ・アル・ディアロ
※19:20開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 12 野澤大志ブランドン
DF 3 西尾隆矢
DF 21 バングーナガンデ佳史扶
DF 2 半田陸
DF 26 高井幸大
MF 20 平河悠
MF 19 山田楓喜
MF 6 川崎颯太
MF 7 山本理仁
FW 9 藤尾翔太
FW 14 植中朝日
控え
GK 23 小久保玲央ブライアン
GK 1 藤田和輝
DF 22 内野貴史
DF 17 大畑歩夢
DF 4 関根大輝
DF 25 鈴木海音
MF 10 佐藤恵允
MF 8 藤田譲瑠チマ
MF 24 小見洋太
MF 15 田中聡
MF 16 松木玖生
FW 11 細谷真大
FW 18 染野唯月
FW 13 荒木遼太郎
監督
大岩剛
[マリ]
先発
GK 1 ラシン・ディアラ
DF 17 アメド・ディオマンデ
DF 5 イブライマ・シセ
DF 15 シセ・モアメド・ララビ
MF 4 ママドゥ・トゥンカラ
MF 8 ブバカル・トラオレ
MF 10 ママドゥ・サンギャレ
MF 12 イスフ・ベンバ・シソコ
FW 7 ティエモコ・ディアラ
FW 24 シェイック・ウマル・アブドゥラ・フォファナ
FW 9 サマケ・ウィルソン・ラッサナ
控え
GK 16 ウマル・クリバリー
DF 2 フォデ・ドゥクレ
MF 18 ムサ・ディアキテ
MF 6 コリ・サコ
MF 19 マアマドゥ・ラミン・バ
MF 13 ブライマ・ディアラ
FW 11 イスフィ・マイガ
FW 21 シェイックナ・アマドゥ・ディアキテ
FW 14 マアマドゥ・ディアラ
FW 20 フィリー・トラオレ
監督
バダラ・アル・ディアロ