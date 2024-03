オルタナティブ・クルーS.A.R.が、1stフルアルバム『Verse of the Kool』を3月27日に配信リリースする。また同時にアルバムティザー映像を公開した。アルバムに収録される全13曲には、2023年6月にリリースされた「UPTOWN」、そして12月にリリースされた「POOL」も含まれている。また、今作アルバムには初となる客演アーティストも発表となっており、期待の若手注目株ジャズトランペット奏者の寺久保伶矢と、シルキーな歌声が魅力のネオ・ソウル・シンガーのLil Summerの名前がクレジットされている。

リリース情報







1stフルアルバム『Verse of the Kool』配信開始日:2024年3月27日(水)https://SAR.lnk.to/verseofthekool01. 「Intro (for P.S.)」(Lyrics: santa / Music & Arranged by S.A.R.)02. 「Cannonball (feat. 寺久保伶矢)」(Lyrics: santa, Imu Sam / Music: S.A.R. / Arranged by Eno, 寺久保伶矢)03. 「Clouds」(Lyrics: santa / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)04. 「Verse of the Kool (Part I)」(Music: S.A.R. / Arranged by S.A.R., 寺久保伶矢)05. 「POOL」(Lyrics: santa / Music & Arranged by S.A.R.)06. 「You be Kool」(Lyrics: santa, Imu Sam / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)07. 「Desolate」(Lyrics: santa, Imu Sam / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)08. 「Verse of the Kool (Part II)」(Music & Arranged by S.A.R.)09. 「Kaminari」(Lyrics: santa / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)10. 「Verse of the Kool (Part III)」(Music: S.A.R. / Arranged by S.A.R., 寺久保伶矢)11. 「UPTOWN」(Lyrics: santa, Imu Sam / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)12. 「New Dawn (feat. Lil Summer)」(Lyrics: santa, Lil Summer / Music: S.A.R., Lil Summer / Arranged by Eno)13. 「Outro (for P.S.)」(Lyrics: santa / Music & Arranged by S.A.R.)