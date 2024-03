▲『Lost In Love』ジャケット ▲『Lost In Love』ジャケット

MIYAVIが2部作『Lost In Love, Found In Pain』としてリリースする3年ぶりのアルバムの前編となる『Lost In Love』が、4月3日にリリースされる。今回、そのアルバムアートワークが解禁。アートディレクターにDarren Craigを迎え、これまでにRihannaやJustin Timberlakeなどを手掛けてきた同氏と組み、新たな表現に挑戦したヴィジュアルが明るみになった。「Lost In Love=愛の中で見失う」というタイトルを彷彿とさせる漆黒の闇を基調とした世界に、マスクをつけて大きく目を見開いた顔が映され、今までとはまた別人のようなMIYAVI。もがき、葛藤する自分の姿を表現し、アルバムのテーマでもある「Duality(二面性)」とも共通したアートワークになっている。

先行配信シングル「Broken Fantasy / Tragedy Of Us」

配信中

1. Broken Fantasy

2. Tragedy Of Us

配信URL:https://japan.miyavi.com/feature/broken_fantasy

アルバム『Lost In Love』

2024年4月3日(水)リリース ※日本限定先行CDリリース

初回限定盤 LAMR-35030 (CD+アートピース) 6,600円(10%税込)/6,000円(税抜)

通常盤 LAMR-5030 (CDのみ) 3,190円(10%税込)/2,900円(税抜)



[収録楽曲]

1. Intro

2. Broken Fantasy

3. Eat Eat Eat

4. We Stay Up All Night (La Da Da Da)

5. Real Monster

6. Mirror Mirror

7. Dancing With The Dark

8. Tragedy Of Us

9. Last Breath

シングル「Running In My Head」

2024年5月8日(水)リリース

1. Running In My Head

2. Life Is Not That Long

あわせて『Lost In Love』の世界観で表現された、新たなアーティスト写真も公開された。どこか怖さがあるがセクシーさも同様に内包され、これもアルバムのテーマに通ずるヴィジュアルだ。今回、このアルバムのために撮り下ろされた写真が初回盤のアートピースに使われている。アルバムの収録楽曲もこの度解禁され、先行で配信リリースされていた「Broken Fantasy」「Tragedy Of Us」もトラックリストに連なっている。それら以外の楽曲は初公開となり、アルバムのテーマ「Lost In Love」といかに結びつくのか楽しみにしておいてほしい。また、今回のアルバムは4月3日に日本限定先行CDリリース、デジタルリリースは今年の夏に全世界配信されることが決定している。