『ウマ娘』5th EVENT大阪公演のセットリスト公開 【1日目】
人気コンテンツ『ウマ娘』のライブイベント『ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND - NEW GATE -』（1日目）が22日、大阪城ホールで開催された。終了後、セットリストが公開された。
【動画】新衣装でにっこり！『ウマ娘』ライブ1日目の様子
DAY1の出演者はMachico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、小倉唯(マンハッタンカフェ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、秋奈(ドゥラメンテ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)。実況は明坂聡美(実況役)が務め、シークレットゲストとして佐藤利奈(都留岐涼花役)が登場した。
■DAY1 セットリスト
舞台裏インタビュー
大橋彩香(ウオッカ役)、松岡美里(タニノギムレット役)、明坂聡美(実況役)、佐藤利奈(都留岐涼花役)
開演前アナウンス
佐藤利奈(都留岐涼花役)
M-01. Comeback Story V
ウマ娘
M-02. GIRLS' LEGEND U (The Infinite Ver.)
大橋彩香(ウオッカ役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、松岡美里(タニノギムレット役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)
M-03. EXCEED
秋奈(ドゥラメンテ役)、ギター演奏立花日菜(サトノダイヤモンド役)
M-04. CATCH THE VICTORY! (The Glory Revision)
大橋彩香(ウオッカ役)、松岡美里(タニノギムレット役)
M-05. WINNING MELODY (The Vivid Revision)
渡部優衣(ウイニングチケット役)
M-06. [運 or むん] Lucky Comes True! / TAILWIND
新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)
M-07. Dance 2 Endless Beat
高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)
M-08. アコガレ Challenge Dash!!
Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)
M-09. [Do or Die] Destroy for Dasein / THE SUPER STRONG S
春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)
M-10. Ms. VICTORIA (The Legends Ver.)
高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)
M-11. NEXT FRONTIER
大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)
M-12. UNLIMITED IMPACT
菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)
M-13. BLOW my GALE (Blasting The Noise Ver.)
春川芽生(シンボリクリスエス役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)
M-14. winning the soul (High-voltage Ver.)
小倉唯(マンハッタンカフェ役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)
M-15. 彩 Phantasia
大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)
公演テーマ SP［NEW GATE DAY1］
M-16. Unite!!
宮下早紀(スティルインラブ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役）
M-17. Gaze on Me!
木村千咲(ダイワスカーレット役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)
M-18. ミッドナイト・エピローグ
Machico(トウカイテイオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)
M-19. 永遠の色彩
Machico(トウカイテイオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)
M-20. Everlasting BEATS
大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、松岡美里(タニノギムレット役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)
M-21. L'Arc de gloire
高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、小倉唯(マンハッタンカフェ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、秋奈(ドゥラメンテ役)
M-22. Ambitious World (Beyond The Promise Ver.)
立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)
M-23. ソシテミンナノ (Breaking The Limit Ver.)
立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、秋奈(ドゥラメンテ役)
M-24. DRAMATIC JOURNEY
Machico(トウカイテイオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)
SP ［U.A.F is entering the venue.］
渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、秋奈(ドゥラメンテ役)
・口上
佐藤利奈(都留岐涼花役)
M-25. 爆熱マイソウル
渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、秋奈(ドゥラメンテ役)
M-26. U.M.A. NEW WORLD!!
ウマ娘
＜ENCORE＞
ENCORE Overture
M-27. トレセン音頭
ウマ娘
M-28. うまぴょい伝説
ウマ娘、佐藤利奈(都留岐涼花役)、明坂聡美(実況役)
ED MOVIE［GO BEYOND］
【動画】新衣装でにっこり！『ウマ娘』ライブ1日目の様子
DAY1の出演者はMachico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、小倉唯(マンハッタンカフェ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、秋奈(ドゥラメンテ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)。実況は明坂聡美(実況役)が務め、シークレットゲストとして佐藤利奈(都留岐涼花役)が登場した。
舞台裏インタビュー
大橋彩香(ウオッカ役)、松岡美里(タニノギムレット役)、明坂聡美(実況役)、佐藤利奈(都留岐涼花役)
開演前アナウンス
佐藤利奈(都留岐涼花役)
M-01. Comeback Story V
ウマ娘
M-02. GIRLS' LEGEND U (The Infinite Ver.)
大橋彩香(ウオッカ役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、松岡美里(タニノギムレット役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)
M-03. EXCEED
秋奈(ドゥラメンテ役)、ギター演奏立花日菜(サトノダイヤモンド役)
M-04. CATCH THE VICTORY! (The Glory Revision)
大橋彩香(ウオッカ役)、松岡美里(タニノギムレット役)
M-05. WINNING MELODY (The Vivid Revision)
渡部優衣(ウイニングチケット役)
M-06. [運 or むん] Lucky Comes True! / TAILWIND
新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)
M-07. Dance 2 Endless Beat
高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)
M-08. アコガレ Challenge Dash!!
Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)
M-09. [Do or Die] Destroy for Dasein / THE SUPER STRONG S
春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)
M-10. Ms. VICTORIA (The Legends Ver.)
高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)
M-11. NEXT FRONTIER
大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)
M-12. UNLIMITED IMPACT
菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)
M-13. BLOW my GALE (Blasting The Noise Ver.)
春川芽生(シンボリクリスエス役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)
M-14. winning the soul (High-voltage Ver.)
小倉唯(マンハッタンカフェ役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)
M-15. 彩 Phantasia
大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)
公演テーマ SP［NEW GATE DAY1］
M-16. Unite!!
宮下早紀(スティルインラブ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役）
M-17. Gaze on Me!
木村千咲(ダイワスカーレット役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)
M-18. ミッドナイト・エピローグ
Machico(トウカイテイオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)
M-19. 永遠の色彩
Machico(トウカイテイオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)
M-20. Everlasting BEATS
大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、松岡美里(タニノギムレット役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)
M-21. L'Arc de gloire
高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、小倉唯(マンハッタンカフェ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、秋奈(ドゥラメンテ役)
M-22. Ambitious World (Beyond The Promise Ver.)
立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)
M-23. ソシテミンナノ (Breaking The Limit Ver.)
立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、秋奈(ドゥラメンテ役)
M-24. DRAMATIC JOURNEY
Machico(トウカイテイオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)
SP ［U.A.F is entering the venue.］
渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、秋奈(ドゥラメンテ役)
・口上
佐藤利奈(都留岐涼花役)
M-25. 爆熱マイソウル
渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、秋奈(ドゥラメンテ役)
M-26. U.M.A. NEW WORLD!!
ウマ娘
＜ENCORE＞
ENCORE Overture
M-27. トレセン音頭
ウマ娘
M-28. うまぴょい伝説
ウマ娘、佐藤利奈(都留岐涼花役)、明坂聡美(実況役)
ED MOVIE［GO BEYOND］