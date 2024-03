人気コンテンツ『ウマ娘』のライブイベント『ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND - NEW GATE -』(1日目)が22日、大阪城ホールで開催された。終了後、セットリストが公開された。DAY1の出演者はMachico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、小倉唯(マンハッタンカフェ役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、秋奈(ドゥラメンテ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)。実況は明坂聡美(実況役)が務め、シークレットゲストとして佐藤利奈(都留岐涼花役)が登場した。

■DAY1 セットリスト舞台裏インタビュー大橋彩香(ウオッカ役)、松岡美里(タニノギムレット役)、明坂聡美(実況役)、佐藤利奈(都留岐涼花役)開演前アナウンス佐藤利奈(都留岐涼花役)M-01. Comeback Story Vウマ娘M-02. GIRLS' LEGEND U (The Infinite Ver.)大橋彩香(ウオッカ役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、松岡美里(タニノギムレット役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)M-03. EXCEED秋奈(ドゥラメンテ役)、ギター演奏立花日菜(サトノダイヤモンド役)M-04. CATCH THE VICTORY! (The Glory Revision)大橋彩香(ウオッカ役)、松岡美里(タニノギムレット役)M-05. WINNING MELODY (The Vivid Revision)渡部優衣(ウイニングチケット役)M-06. [運 or むん] Lucky Comes True! / TAILWIND新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)M-07. Dance 2 Endless Beat高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)M-08. アコガレ Challenge Dash!!Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)M-09. [Do or Die] Destroy for Dasein / THE SUPER STRONG S春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)M-10. Ms. VICTORIA (The Legends Ver.)高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)M-11. NEXT FRONTIER大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)M-12. UNLIMITED IMPACT菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)M-13. BLOW my GALE (Blasting The Noise Ver.)春川芽生(シンボリクリスエス役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)M-14. winning the soul (High-voltage Ver.)小倉唯(マンハッタンカフェ役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)M-15. 彩 Phantasia大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)公演テーマ SP[NEW GATE DAY1]M-16. Unite!!宮下早紀(スティルインラブ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)M-17. Gaze on Me!木村千咲(ダイワスカーレット役)、高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)M-18. ミッドナイト・エピローグMachico(トウカイテイオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)M-19. 永遠の色彩Machico(トウカイテイオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)M-20. Everlasting BEATS大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、松岡美里(タニノギムレット役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)M-21. L'Arc de gloire高橋ミナミ(エルコンドルパサー役)、小倉唯(マンハッタンカフェ役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)、秋奈(ドゥラメンテ役)M-22. Ambitious World (Beyond The Promise Ver.)立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)M-23. ソシテミンナノ (Breaking The Limit Ver.)立花日菜(サトノダイヤモンド役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、MAKIKO(サウンズオブアース役)、秋奈(ドゥラメンテ役)M-24. DRAMATIC JOURNEYMachico(トウカイテイオー役)、渡部優衣(ウイニングチケット役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、小島菜々恵(ラインクラフト役)、佐藤榛夏(シーザリオ役)、希水しお(デアリングハート役)SP [U.A.F is entering the venue.]渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、秋奈(ドゥラメンテ役)・口上佐藤利奈(都留岐涼花役)M-25. 爆熱マイソウル渡部優衣(ウイニングチケット役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、秋奈(ドゥラメンテ役)M-26. U.M.A. NEW WORLD!!ウマ娘<ENCORE>ENCORE OvertureM-27. トレセン音頭ウマ娘M-28. うまぴょい伝説ウマ娘、佐藤利奈(都留岐涼花役)、明坂聡美(実況役)ED MOVIE[GO BEYOND]