ÈØÅÄ¤Î¿·²ÃÆþ¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¦¥§¥Ù¥ë¥È¥ó¤¬±¦ÂÉé½ý¡¢ÂçÂÜÆóÆ¬¶ÚÆùÎ¥¤ì¤Ç2¥«·îÎ¥Ã¦
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï22Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¦¥§¥Ù¥ë¥È¥ó¤ÎÉé½ý¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢±¦ÂçÂÜÆóÆ¬¶ÚÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¹çÎ®¤Þ¤Ç2¥«·îÄøÅÙ¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¥¦¥§¥Ù¥ë¥È¥ó¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¶¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é4»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢±¦ÂçÂÜÆóÆ¬¶ÚÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¹çÎ®¤Þ¤Ç2¥«·îÄøÅÙ¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¥¦¥§¥Ù¥ë¥È¥ó¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¶¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é4»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£