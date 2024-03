オルビスのヘアミルクから数量限定“ケアベア”ボトルが登場！

オルビスNo.1(※1)ヘアケアアイテム「エッセンスインヘアミルク」は3月7日、子どもから大人まで世界中で愛される「ケアベア」との限定コラボデザインボトルを、数量限定発売しました。

■世界的人気キャラクターのデザインボトルで数量限定新発売!

2011年に発売した洗い流さないトリートメント「エッセンスインヘアミルク」は美髪アイテムとして長きにわたりユーザーより支持され、総売上個数累計499万個(※2)、愛用者78万人(※3)のロングセラー商品として好評です。

近年ではSNSでの話題化をきっかけに新規顧客からも注目されたことで、販売個数実績は前年比426%(※4)を達成した注目のアイテム。

今回のケアベアとのコラボレーションでは、“Chill&Love Yourself”をコンセプトとし、ケアベアの優しく愛らしいデザインで、環境の変化による新生活の期待と不安を包み込みます。

自身を愛し、労わる時間を大切にできるような、毎日のヘアケアルーティンを通して新生活の新しいチャレンジを応援します。

◇「ケアベア」らしいかわいさと華やかさのあるデザイン

デザインには、少し地上から離れて自分を愛でるここちよい時間。忙しい今から少し距離を置いて、泡のような雲につつまれるような、自分を愛でる時間を表現したのだとか。「ケアベア」らしいかわいさ、華やかさが目を引くデザインです。

◇「うるサラ」美髪に導く洗い流さないトリートメント

「エッセンスインヘアミルク」は、傷んだ髪を芯まで補修する美容液入りの洗い流さないトリートメント。

“美容液inミルク処方”を採用し、しっとりうるおうのに重くならない「うるサラ」美髪へ導きます。軽い使用感で髪全体にたっぷりつけてもべたつかず、つけただけで髪全体のパサつきをおさえ、ずっと触っていたくなるようなしなやかな髪に整えます。

また、無香料、無着色、アルコールフリー。乾いた髪にも濡れた髪にもなじみやすく、テクニックいらずでダメージ(※5)ケアと美髪ケアを同時にかなえてくれますよ。

本コラボ商品は数量限定発売。気になる人は早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名:「エッセンスインヘアミルク」限定デザイン

容量:140g

価格:1,320円

発売日:2024年3月7日 数量限定新発売

販売ルート:

・2024年3月7日 PLAZASTYLE 先行発売

・2024年4月7日 総合通販サイト・バラエティショップ 販売開始予定

・2024年4月20日 全国のオルビス直営店舗 販売開始予定

※オルビス公式通販での取り扱いはありません

Care Bears™ and related trademarks:

TM & © 2024 Those Characters From Cleveland, LLC

Used under license by PLAZASTYLE.

(※1)ヘア部門総売上金額(19年1月〜9月の販売実績)

(※2)2023年11月30日時点 オルビス総売上個数(2011年9月24日〜2023年11月30日の販売実績)

(※3)2023年11月30日時点 エッセンスインヘアミルク購入者数実績(2011年9月24日〜2023年11月30日の販売実績)

(※4)2023年11月30日時点 オルビス総売上個数(2022年1月1日〜11月30日・2023年1月1日〜11月30日の販売実績比較)

(※5)乾燥

(エボル)