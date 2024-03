【その他の画像・動画を元記事で見る】

■『満身創意DX』の発売を記念したインストアイベントも東京&大阪で開催決定!

BMSG所属の高校生ラッパー、edhiii boi(エディボーイ)が、4月10日にアルバム『満身創意DX』をリリース。

本作の初回生産限定盤Blu-rayに収録されるライブ映像のティザーがYouTubeで公開された。

Blu-rayには、2023年11月18日に東京・渋谷Studio Freedomにて開催されたedhiii boi初のワンマンライブの模様をMCまで含めて収めた『1st ONEMAN LIVE “満身創意”(2023.11.18)』を収録。

「edhiii boi is here」からスタートする今回公開された映像では、SNS総再生数8億回を記録した「おともだち」や、2023年に配信した『満身創意』のリードトラック「GALAXY」などをダイジェストで楽しむことができる。

なお、Blu-rayには、ワンマンライブの裏側に迫る「Behind The Scenes of 1st ONEMAN LIVE “満身創意”」、「GALAXY」のMV、「Behind The Scenes of GALAXY」も収録される。

また、『満身創意DX』の発売を記念して、4月10日にタワーレコード渋谷店、4月20日にタワーレコード渋谷店新宿店、4月28日にタワーレコード梅田NU茶屋町店にてインストアイベントが開催される。参加方法など詳細は、各店舗のイベントページで確認しよう。

リリース情報

2024.03.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「おともだち -ズッ友 remix- feat. MANON」

2024.04.10 ON SALE

ALBUM『満身創意DX』

