まだ間に合う！ 都内でゆったりお花見ランチが楽しめるお店7選

あたたかい春の日差しの下、桜を愛でながら過ごすランチタイムは格別ですよね。そんな一年に一度のお花見シーズンに最適なレストランを食通に直撃! 連載「THEご褒美スイーツ」でおなじみ、お菓子の歴史研究家の猫井登さんに、美しい桜とおいしいランチ(もちろんスイーツも!)が楽しめるとっておきのお店を教えてもらいました。

教えてくれる人

猫井登

1960年京都生まれ。 早稲田大学法学部卒業後、大手銀行に勤務。 退職後、服部栄養専門学校調理科で学び、調理免許取得。ル・コルドン・ブルー代官山校にて、菓子ディプロム取得。フランスエコール・リッツ・エスコフィエ等で製菓を学ぶ。著書に「お菓子の由来物語」(幻冬舎ルネッサンス刊)、「おいしさの秘密がわかる スイーツ断面図鑑」(朝日新聞出版刊)がある。

1. 「ル・コントワール・オクシタン」(代官山)

撮影:猫井登

猫井さん

中庭にある桜の木の下のテラス席が最高。窓越しではなく、文字通り桜の木の下でランチできます。以前、桜の終わりの時期に訪問した際には、桜の花びらが舞い落ちる中でランチを楽しみました。

出典:オーブ☆さん

2. 「カナルカフェ」(飯田橋)

出典:のえコムさん

<店舗情報>◆ル・コントワール・オクシタン住所 : 東京都渋谷区猿楽町29-18 ヒルサイドテラスA6TEL : 03-3476-5166

猫井さん

飯田橋駅すぐの水辺のイタリアンカフェ。桜が咲き誇る季節は格別です。ランチのほか、夜桜も楽しめます。

出典:ユークスさん

3. 「カフェ&バー タワービューテラス」(御成門)

出典:komichan.tokyo.さん

<店舗情報>◆カナルカフェ住所 : 東京都新宿区神楽坂1-9TEL : 03-3260-8068

猫井さん

ランチやスイーツとともに、桜と東京タワーを一緒に楽しめる絶景ロケーションです。

出典:sono pienoさん

4. 「册(サツ)」(九段下)

出典:ピンクサファイア♪さん

<店舗情報>◆カフェ&バー タワービューテラス住所 : 東京都港区芝公園3-3-1 3FTEL : 03-3432-1140

猫井さん

千鳥ヶ淵を散歩しているときに偶然見つけた、桜並木を一望できるお店。運良く予約に成功すれば、桜並木を一望しながら、出張茶懐石の名店「三友居」のお弁当を楽しむこともできます。

5. 「上野 精養軒 グリルフクシマ」(上野)

出典:あ〜ちさん

<店舗情報>◆册住所 : 東京都千代田区九段南2-1-17 パークマンション千鳥ヶ淵 1FTEL : 03-3221-4220

猫井さん

精養軒は、明治5年創業の日本最古の洋食店で、小説『天皇の料理番』にも登場するお店です。上野公園の桜を楽しみながら、伝統のフレンチを楽しめます。

出典:あ〜ちさん

6. 「unito」(中目黒)

写真:お店から

<店舗情報>◆上野 精養軒 グリルフクシマ住所 : 東京都台東区上野公園4-58TEL : 03-3821-2181

猫井さん

南米のエッセンスを加えた革新的イタリアン。大窓から眺める目黒川の桜は圧巻です。

写真:お店から

7. 「TEIEN Restaurant comodo」(目黒)

写真:お店から

<店舗情報>◆unito住所 : 東京都目黒区青葉台1-23-3 青葉台東和ビル 2FTEL : 03-3715-4040

猫井さん

レストランの2面が全面ガラス張りとなっていて、まるで庭園の中で食事をしているような感覚です。

写真:お店から

<店舗情報>◆TEIEN Restaurant comodo住所 : 東京都港区白金台5-21-9TEL : 050-5589-9942

