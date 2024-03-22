¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¿·ÈÖÁÈ¤ËMBS°ÛÎãÂÐ±þ¡ÖÆá¿Ü¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤Î¤òÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Âçºå¡¦ËèÆüÊüÁ÷¡Ê£Í£Â£Ó¡Ë¤Ï£²£²Æü¡¢²þÊÔµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢£´·î£²£°Æü¤«¤é¥í¥±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÅÚÍË¤Î¤¢¤µ¤Ï¤Û¤á¤ë¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×¤ÎÆá¿Ü¹¸¹Ô¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤ÏÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±©º¬½ÓÊåÁí¹çÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤´ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æá¿Ü¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢£±²óÌÜ¤Ï¡¢¤â¤·´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÃæÀ¾¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¡££´·î£²£°Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆá¿Ü¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤Î¤òÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤Û¤á¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ò»ý¤Ä¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤Î£²¿Í¤¬¡¢ÅÚÍË¤ÎÄ«¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¶õµ¤¤ò¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æá¿Ü¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¤Û¤á¤Ö¤é¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£