“DKZ ジョンヒョン＆ミンギュによるユニット”NINE to SIX、初の来日公演を開催！恋ダンスのサプライズ披露も

3月17日、DKZのジョンヒョン、ミンギュからなるユニットNINE to SIX(読み方:ナイントゥシックス)がユニットとしては初の来日公演となるショーケースライブ「2024 NINE to SIX GOOD TO YOU SHOWCASE TOUR in TOKYO」を開催した。ジョンヒョンとミンギュは、ビビッドなピンクとグリーンのパンツに黒のジャケットをあわせた華やかな衣装で登場し、1stシングルである「GOOD TO YOU」のタイトル曲「Don't Call Me」を披露。ファンからのコールと大きな歓声を聞いて、メンバー2人もパフォーマンス中に時に笑顔を見せながら、あっという間に会場に一体感が生まれた。

トークコーナーでは1stシングルのコンセプトに合わせて、会社員は避けて通れない「入社テスト」、MZ世代(ミレニアム世代+Z世代)が切望する「定時退勤」をコンセプトにしたクイズに、流暢な日本語で答えた。「日本語は日本のドラマを見て学んでいる」というメンバー達は、次々と正解を導き出し全問正解! ファンたちへの沢山のプレゼントを獲得した。続いて披露した「Nod」のクールな姿から一転、マリンスタイル風なトレーナーとハーフパンツをあわせた衣装に着替えた後、星野源の「恋」のカバーパフォーマンスをサプライズ披露。楽曲の途中では、可愛らしい天使の羽根を背負って、見事な恋ダンスを踊ってみせ会場の温度は最高潮に。「曲の歌詞でNINE to SIXらしさを表現でき、とても幸福感を感じられる曲」と語った。メンバー2人の掛け合いの振り付けが楽しい「Digital Love」の後、ステージ終盤の挨拶では、会場を訪れたファンに対して感謝の気持ちを語るとともに「次はDKZのメンバー全員で日本に来ます!」と宣言。歓喜の声が湧き上がった。アンコールではDKZの楽曲である「Universe」とともにステージに再登場。続いて最後に披露した「Complete Me」では、沢山のファンと目を合わせながら心を込めて歌う2人が印象的だった。最後までファンと一緒にステージを楽しみ、感謝を伝え合う温かい雰囲気でショーケースを締め括った。

■公演概要

「2024 NINE to SIX GOOD TO YOU SHOWCASE TOUR in TOKYO」

日時:2024年3月17日(日)

1部 OPEN13:00/START14:00

2部 OPEN18:00/START19:00

会場:BASE GRANBELL(ベースグランベル)

出演:NINE to SIX

MC:NICE73



