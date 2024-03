Anly x Style KYOTO管弦楽団によるオーケストラ・バンド「Style 京to琉」、第2回定期演奏会のSS席特典オリジナルグッズが解禁

2024年6月29日(日)Style 京to琉 第2回定期演奏会SS席特典であるオリジナルグッズが「Style京to琉 オリジナル音源」に決定!

2024年6月29日(土)、京都・京都劇場にて開催される「Style 京to琉」第2回定期演奏会のSS席特典であるオリジナルグッズが解禁された。

「Style 京to琉」は、AnlyとStyle KYOTO管弦楽団によるオーケストラ・バンド。当日は、Anly(Vo)と湖東ひとみ(アレンジ)、米田覚士(指揮)と30名のプレーヤーで構成されるオーケストラが、Anlyの楽曲オーケストラ版、京都と沖縄の伝統音楽がまじりあうオリジナル曲、さらにこの日のために書き下ろされた新曲などが披露される。

今回発表された、第2回定期演奏会のSS席特典であるオリジナルグッズは「Style京to琉 オリジナル音源」に決定。Style京to琉オリジナル楽曲である「音燦鱗型-Dress Code-」「月下美人-Queen of the Night-」のライブ音源、さらには楽曲制作時に用いられたDEMO音源も収録予定となる。

これらのライブ音源は、各種サブスクリプションサービスやCDショップなどでのリリース予定はなく、今回の公演でしか入手できない貴重な音源となっているので要チェックだ。

チケットは、3月23日(土)10:00より一般発売スタート。

「Style京to琉 オリジナル音源」収録予定曲

・音燦鱗型-Dress Code-(DEMO)

・音燦鱗型-Dress Code- Live at. Kyoto-Gekijo April, 2023 World Premiere

・月下美人-Queen of the Night-(DEMO)

・月下美人-Queen of the Night- Live at. Kyoto-Gekijo April, 2023 World premiere