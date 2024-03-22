2024年に東京・恵比寿ガーデンプレイスが開業30周年を迎えることを記念して、5月10日（金）～5月12日（日）の3日間、恵比寿ガーデンプレイス全域で“普段着で上質な音楽とグルメを気軽に楽しめるリラックスガーデン”をコンセプトとした音楽フェスティバル『EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN』が開催される。

本フェスティバルのザ・ガーデンホールの出演者として、黒田卓也 & special guest 9m88（5月10日（金）出演）とBlue Lab Beats（5月12日（日）出演）が新たに決定。

黒田卓也

9m88

Blue Lab Beats

また、YEBISU GARDEN CINEMAでは、本フェスティバルと連動した特別上映イベント『YEBISU GARDEN CINEMA 30th FILM FESTIVAL』を開催する。前身の恵比寿ガーデンシネマ開業30年を記念した本イベントでは、かつて当館で上映した人気作品やBLUE NOTE PLACEセレクトの音楽映画まで “恵比寿ならでは”の厳選8作品が上映される。

「黒田卓也 & special guest 9m88」公演と「Blue Lab Beats」公演のチケットは、本日・3月22日（金）18時よりオフィシャル先行がスタート。5月11日（土）ザ・ガーデンホール出演のマリーザ・モンチのオフィシャル2次先行は3月24日（日）まで受付中。なお、他出演者は随時発表されるとのこと。