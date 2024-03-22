春の味覚に舌鼓 中国雲南省
17日、雲南省徳宏ダイ族ジンポー族自治州芒市の住民が花や山菜で作った料理。（昆明＝新華社配信）
【新華社昆明3月22日】中国雲南省では、人々が野の花や山菜を揚げる、炒める、煮るなどして春ならではの味覚を楽しんでいる。
15日、雲南省紅河ハニ族イ族自治州開遠市でモクレン科の玉荷花を摘む地元住民。（昆明＝新華社配信）
16日、雲南省紅河ハニ族イ族自治州蒙自市でモクレン科の玉荷花をより分ける地元住民。（昆明＝新華社配信）
14日、雲南省紅河ハニ族イ族自治州開遠市のレストランで作られた、モクレン科の玉荷花を使った料理。（昆明＝新華社配信）
18日、雲南省大理ペー族自治州洱源（じげん）県松曲村で水生植物の海菜花を摘む地元住民。（昆明＝新華社配信）
18日、雲南省大理ペー族自治州洱源県松曲村で地元住民が摘んだ水生植物の海菜花。（昆明＝新華社配信）
18日、雲南省大理ペー族自治州洱源県西湖村で水生植物の海菜花を洗う地元住民。（昆明＝新華社配信）
18日、雲南省大理ペー族自治州洱源県西湖村の住民が水生植物の海菜花を使って作ったスープ。（昆明＝新華社配信）
17日、雲南省大理ペー族自治州洱源県碧雲村でソラマメをむく地元住民。（昆明＝新華社配信）
17日、雲南省大理ペー族自治州洱源県碧雲村の住民が作ったソラマメの炊き込みご飯。（昆明＝新華社配信）
16日、雲南省文山チワン族ミャオ族自治州文山市でチャンチン（香椿）を摘む地元住民。（昆明＝新華社配信）
16日、雲南省紅河ハニ族イ族自治州蒙自市の市場で旬の食材を選ぶ市民。（昆明＝新華社配信）
16日、雲南省文山チワン族ミャオ族自治州文山市で摘みたてのチャンチン（香椿）と干し肉を調理する地元住民。（昆明＝新華社配信）
16日、雲南省南澗イ族自治県の無量山で梨の花を摘む地元住民。（昆明＝新華社配信）
16日、雲南省南澗イ族自治県鳳嶺村で住民が摘んだ梨の花。（昆明＝新華社配信）
16日、雲南省南澗イ族自治県鳳嶺村の住民が梨の花で作った料理。（昆明＝新華社配信）
17日、雲南省徳宏ダイ族ジンポー族自治州芒市でチシャノキの新芽を摘む地元住民。（昆明＝新華社配信）
17日、雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州景洪市でノウゼンカズラ科の花を集める地元住民。（昆明＝新華社配信）
18日、雲南省紅河ハニ族イ族自治州開遠市で、朝市で買った花と山菜を仕分けるレストラン従業員。（昆明＝新華社配信）
18日、雲南省昆明市の市場に並ぶ旬の食材。（昆明＝新華社配信）
18日、雲南省麗江市玉竜ナシ族自治県の農家でウイキョウともち米の菓子を食べる子ども。（昆明＝新華社配信）