カレーおじさんのイチ押しはコルマカレー！ 隠れカレー激戦区の名店「新川デリー」が移転オープン

「新川デリー」

隠れカレー激戦区である中央区新川において、数多あるカレー店の先陣を切った存在と言える「新川デリー」が2024年2月20日に同じく新川の地で移転オープンしました。

簡単に新川デリーの歴史をまとめると、カレー好きなら誰もが知る老舗「デリー」(1956年開店)にて長年料理長を務めた浅野さんが、のれん分けという形で新川デリーを2001年に開店。現在のようにカレー専門店がひしめき合うようになる前から人気店でしたが、建物大家による土地売却のため2023年7月に惜しまれつつ一時閉店。そしてこの度の移転復活となりました。

最寄駅は茅場町のまま。1番出口より4番出口の方が近くなりましたが、川沿いにあるお店は前店舗からも徒歩圏内。外観はわかりやすくデリーのロゴも見えることに安心感をおぼえます。

デリーと言えば激辛のカシミールカレーが有名でありそちらもおいしいのですが、僕が一番好きなのはコルマカレー。

今回は「コルマカレー」1,200円を、ライス(ハーフ)でいただきました。

「コルマカレー」とライス(ハーフ)

玉ねぎの甘みと鶏肉のうまみ、そしてスパイスが三位一体となったカレーは辛いものが苦手な方にも食べやすく、スパイシーなものが好きな方にも満足度の高い仕上がりで、一般的なカレー好きから熱心なマニアまで老若男女に愛される味。この安定感あるコルマと突き抜けた辛さのカシミールの二本柱があるからこその長年の人気なのです。

卓上にはきゅうりのピクルスと玉ねぎのアチャールもあり、こちらで味に変化を出しながら食べていくのがおすすめ。

ご飯の量は通常で300gとかなり多いのでハーフでも十分。ハーフにすると50円安くなるのもうれしいポイントです。

移転前は卓上サービスだったチーズですが、移転後は有料トッピング(60円)となっています。このチーズこそが新川デリーらしさだと僕は考えていて、新川デリーを他のデリーよりもさらに好きだと思う理由の一つ。

どこか懐かしいテイストのチーズはご飯の上にのせてカレーをかけて食べるのがおすすめ。程よくとけたチーズの濃厚さが、カレーライスの満足度をさらに高めてくれるのです。

新川デリーの特徴はチーズのみならずサイドメニューも充実していること。

「シークカバーブ」

「シークカバーブ」400円はオーセンティックなテイストで羊肉のおいしさを堪能できます。これをつまみにビールを飲むのも良いですし、カレーと合わせてトッピングの具として楽しむのも良いでしょう。

見た目が華やかなカレーが増えた令和の現在ですが、シンプルな見た目で圧倒的なおいしさを貫いているお店。行く度にそのすごさに感動します。

日本のカレーの老舗と言えば、インド式のカレーを日本で最初に紹介した「新宿中村屋」、日本最古のインド料理専門店「ナイルレストラン」、数多くの名店のシェフが修業した「アジャンタ」、そして「デリー」が四天王的存在と僕は考えています。その中でも、ナイルレストランやアジャンタはオーセンティックなインド料理を主としているのに対して、新宿中村屋とデリーはそこに日本独自の工夫を加えているカレーが多いのですが、新宿中村屋は純印度式カリーをポリシーとしているのに比べてデリーは自由度が高く、インドカレーという以上に「インド風カレー」だと言え、コルマもカシミールもその範疇にあると言えるでしょう。そういう意味では東京に古くから存在し続けているインド風カレーの元祖とも言える存在がデリーであり、その正統なのれん分け店が新川デリーなのです。

移転前を知る方はもちろん、知らない方も是非行ってみてください。他のデリーとはまた違う、どこかアットホームな魅力が新川デリーにはありますから。僕自身、これからも通い続けたい大好きなお店です。

<店舗情報>◆新川デリー住所 : 東京都中央区新川1-19-10 アルファスタイル茅場町 1FTEL : 03-3297-8922

